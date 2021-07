Viale Ippocrate, piovono rami: il Comune chiude la strada per 15 giorni

Dopo l'ennesimo schianto che ha danneggiato cinque auto in sosta l'intervento di potatura per ridurre le chiome degli alberi della zona universitaria

Tre rami caduti in dieci giorni con l’ultimo schianto ad aver travolto cinque auto in sosta, fortunatamente nessuna persona ferita. Crollano parti di alberi in viale Ippocrate, zona Piazza Bologna. Uno stillicidio continuo che ha indotto il Comune ad intervenire: potature in corso e strada chiusa per due settimane.

Crollano rami a viale Ippocrate: strada chiusa per 15 giorni

Già quindici gli interventi effettuati tra giugno e luglio dal Servizio Operativo Municipale per il distacco dei rami degli alberi dello square centrale, ora il Dipartimento Tutela Ambiente interverrà con le potature per la riduzione della chioma. Bisogna ridurre il pericolo. Si perchè viale Ippocrate, sottolinea anche Roma Capitale nella comunicazione ai vigili, “è una strada altamente trafficata da autovetture e pedoni vista la vicinanza all’università”. Un intervento che il Municipio II attendeva da mesi: numerose le note al Campidoglio dell’assessore al Verde, Rino Fabiano, e di quello al Commercio, Valerio Casini.

“Una situazione di estrema pericolosità, più volte e da tempo segnalata dal Municipio e dagli stessi cittadini a Roma Capitale, e per la quale è stato necessario, su richiesta del Servizio Giardini, la chiusura della strada con effetto immediato. Abbiamo chiesto al Dipartimento Tutela Ambiente di procedere quanto prima e già da lunedì (12 luglio ndr.) stesso all’intervento di potatura, che sarà fatto in deroga al regolamento sul verde” - ha commentato la minisindaca del II Municipio, Francesca Del Bello. “La chiusura della strada è un disagio per tutti, cittadini e commercianti. Ci adopereremo affinché questo disagio sia ridotto il più possibile e siano ripristinate al più presto le condizioni di sicurezza”.

Chiusa viale Ippocrate

Queste le disposizioni: chiusura al transito veicolare di viale dell'Università nella carreggiata con direzione e verso da viale Regina Elena a via del Castro Laurenziano. Disciplina provvisoria di traffico in: via Giuseppe De Mattheis, via Domenico Morichini, via Pavia, Largo Ettore Marchiafava, via Michelangelo Poggioli e viale dell'Università.