Addio alla scuola del maestro Manzi. La Regione "chiude" la Fratelli Bandiera

Il dimensionamento scolastico "chiude" la "Fratelli Bandiera" di piazza Ruggero di Sicilia, vicino piazza Bologna. Nella delibera approvata in giunta regionale il 4 gennaio, la scuola si unirà all'IC "Clotilde Pini" a partire dall'anno 2024/2025.

Il dimensionamento scolastico in II municipio

La decisione è tra le meno dolorose contenute nell'atto ufficiale, reso pubblico il 4 gennaio e già causa di polemiche politiche e attacchi alla giunta di centrodestra che governa la Pisana dal febbraio 2022. L'accorpamento tra la "Clotilde Pini", ex VII circolo e la "Fratelli Bandiera" è frutto di una richiesta arrivata da entrambi i consigli d'istituto, accolta dal II municipio e messa sul tavolo della Regione già nei mesi scorsi.

Perché la "Fratelli Bandiera" verrà assorbita

Il motivo è semplice. La "Fratelli Bandiera", che ha la sede in piazza Ruggero di Sicilia, due passi da piazza Bologna nel quartiere Italia, da diversi anni soffre di una certa carenza di iscrizioni. Fino a prima della pandemia non aveva un dirigente scolastico, ma un reggente. E ad oggi, come confermano dal municipio, risultano iscritti all'incirca 500 alunne e alunni. Un numero ben al di sotto della soglia di 900, limite minimo per poter evitare l'accorpamento. Dal canto suo, la "Clotilde Pini", istituto comprensivo montessoriano, attualmente ne ha 833 e avrebbe a sua volta rischiato la razionalizzazione.

Il parere dell'assessora Paola Rossi

"La decisione non è nostra - specifica Paola Rossi, assessora alla scuola in II - ma dei consigli d'istituto, all'interno dei quali ci sono insegnanti, genitori e personale Ata. Io ho accolto questa richiesta, non agisco dall'alto come invece ha fatto la Regione, che in altri territori ha accorpato scuole senza che arrivassero istanze dal basso. Una modalità violenta che fa calare sui quartieri accorpamenti che dietro hanno mere esigenze economiche, unendo scuole anche lontane tra loro e colpendo zone in cui i presidi scolastici sono fondamentali".

Chi rischia dal 2025 in poi

L'assessora, in vista del 2025, è preoccupata: "Qui da noi abbiamo diverse altre scuole sotto la soglia - fa sapere - come l'istituto di via Boccioni, l''Alfieri/Lante della Rovere'. Mentre fuori pericolo dovrebbero essere l'IC 'via Volsinio', la 'Wincklemann' e la 'Tiburtina Antica', in questo caso grazie alle classi presso il Policlinico Umberto I. E' sbagliato quando è qualcun altro, che non conosce il territorio, a decidere per te. Non è un progetto educativo".

Era la scuola del maestro Manzi e di Alfredino Rampi

Oltre ad un probabile cambio di nome per la nuova realtà scolastica, sul quale sarà l'Ufficio scolastico regionale a decidere, a tenere banco è l'impatto emotivo di questo accorpamento. La "Fratelli Bandiera", costruita nel 1936 seguendo i dettami dell'architettura razionalista, dal 1954 al 1987 è stata la sede delle lezioni dell'indimenticabile maestro Alberto Manzi, appena trentenne, che lì conclude la sua carriera. Fu lui ad alfabetizzare l'Italia nel Secondo Dopoguerra, un personaggio positivo che entrò nelle case di milioni di famiglie tramite il programma Rai "Non è mai troppo tardi", andato in onda dal 1960 al 1968. Fu anche la scuola del povero Alfredino Rampi, morto a soli sei anni el 1981 dopo essere caduto in un pozzo artesiano a Vermicino.

"C’è una comunità scolastica molto presente e importante sul territorio - conclude l'assessora Rossi -. Come la 'Clotilde Pini', anche la 'Fratelli Bandiera' rappresenta una realtà importantissima per il II municipio. Mi spiace che della cecità economica ne facciano le spese le scuole. Avrebbero dovuto mantenere la loro indipendenza. Io non avrei mai fatto calare questa decisione dall’alto".