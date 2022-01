Sottopasso via Livorno, bonificata la discarica abusiva

Colpire i luoghi di degrado e bonificare le mini-discariche abusive nascoste agli occhi dei più ma ben note ai residenti: è questo uno degli obiettivi principali dell'operazione straordinaria di pulizia della città, partita il 2 novembre come annunciato già dal sindaco Gualtieri in campagna elettorale. In questo contesto si inserisce l'intervento di oggi, martedì 4 gennaio, lungo il sottopasso pedonale di via Livorno.

"Una squadra di operatori Ama è intervenuta per bonificare il passaggio - fa sapere in una nota l'assessora all'Ambiente di Roma Capitale, Sabrina Alfonsi - realizzato come via di 5fuga e servizio della Tangenziale Est nel tratto che passa sotto la Circonvallazione Nomentana. Col tempo era diventato fonte di degrado per i residenti, un luogo da evitare, utilizzato come discarica di rifiuti di ogni genere e luogo di spaccio".

L'operazione di pulizia e bonifica avviene anche grazie alle segnalazioni dei romani: "In città purtroppo - chiosa l'assessora - sono molti i luoghi come questo, micro-discariche che con l'aiuto dei Municipi e dei cittadini stiamo cercanndo di censire per poi attuare un programma di interventi".

Presumibilmente tra il 9 e il 10 gennaio, come fa sapere a Roma Today l'assessore al Verde del II Rino Fabiano "è previsto il passaggio delle squadre Ama anche lungo viale Etiopia e via Tembien sempre nel tratto sotto la Tangenziale". 6