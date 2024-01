Cosa succederà alla scuola "Fratelli Bandiera" dopo l'accorpamento deciso dalla Regione Lazio

L'istituto comprensivo "Fratelli Bandiera" è stato accorpato alla "Clotilde Pini", scuola montessoriana con tre sedi distribuite sul territorio del II municipio. Una decisione inserita nella delibera sul dimensionamento scolastico approvato il 4 gennaio dalla Regione Lazio, allo scopo di razionalizzare risorse e personale impiegato in quelle realtà che, per vari motivi, non arrivano a 900 iscrizioni.

La "Fratelli Bandiera" accorpata alla Montessori

L'accorpamento si è reso necessario dietro la richiesta arrivata al II municipio da parte dello stesso consiglio d'istituto della "Fratelli Bandiera", scuola costruita el 1936 e dove insegnò dal 1954 fino alla pensione il mitico maestro Alberto Manzi, colui che alfabetizzò l'Italia tra il 1960 e il 1968 tramite un programma televisivo studiato ad hoc. Accorpamento che fa "comodo" anche alla "Clotilde Pini", che ha la sede centrale a via di Santa Maria Goretti: l'ultimo anno scolastico ha registrato 833 iscrizioni, sotto la soglia minima per scongiurare l'assorbimento.

Cosa cambia da settembre 2024

Da settembre 2024, quindi, i due istituti diventeranno uno solo, con un solo dirigente scolastico, un solo direttore amministrativo e una sola segreteria. Tutti con sede operativa presumibilmente alla "Clotilde Pini", l'ex VII Circolo Didattico, essendo l'istituto comprensivo più grande e più popoloso, diffuso tra l'Africano, San Lorenzo e Villa Chigi. Anche il nome verrà deciso dall'Ufficio scolastico regionale, che potrebbe optare per una semplice unione delle due denominazioni, creando un IC "Clotilde Pini-Fratelli Bandiera".

L'amarezza del consigliere Pd

La scelta, però, non piace a molti. In particolare al consigliere capitolino Andrea Alemanni (Pd), presidente della commissione commercio, residente nel quadrante di piazza Bologna, ex alunno della "Fratelli Bandiera" e genitore di una bambina iscritta a piazza Ruggero di Sicilia. "Negli ultimi otto anni, ogni anno - racconta a RomaToday - in estate si palesava la possibilità del dimensionamento. Ogni volta siamo riusciti a scongiurarlo, dopo riunioni fiume all'Ufficio scolastico regionale e telefonate bollenti anche a Ferragosto. Qualcuno si svegliava e proponeva l'accorpamento con San Lorenzo (dove c'è una sede della Montessori) e ogni volta ci siamo battuti per spiegare che non aveva senso".

Il ricongiungimento fallito con la "Falcone e Borsellino"

Tempo fa, l'attività di diversi genitori aveva quasi portato al ricongiungimento con l'IC "Falcone e Borsellino" di via Giovanni da Procida, a pochi metri dalla "Fratelli Bandiera": "Nasce proprio dal distaccamento avvenuto tanti anni fa - spiega Alemanni - e si trova a 100 metri. Avevamo trovato una dirigente e una Dgsa, l'operazione sarebbe stata perfetta per l'utenza perché ancora oggi centinaia di famiglie hanno un figlio da una parte e uno dall'altra, un controsenso. Purtroppo saltò tutto a 12 ore dalla chiusura".

"Una scelta che strizza l'occhio ai sindacati"

Insomma, dopo anni di peripezie e accorpamenti scongiurati, è arrivato il "colpo": "A mio parere - prosegue il consigliere Pd, ex assessore della prima giunta Del Bello in II - il Municipio ha subìto la decisione dei sindacati. Le due graduatorie del personale docente, quella della Fratelli Bandiera e quella della Montessori, non sono in competizione, ma sono separate. Questo perché la Montessori ha un sistema educativo a parte. Quindi i sindacati si sono sentiti tranquilli, nessun posto in graduatoria sarebbe saltato in caso di riorganizzazione dell'organico legato alle iscrizioni. Solita miopia. Le scuole resteranno quindi separate come utenza, come normale per due scuole così distanti, ma unite amministrativamente".

"Il sottodimensionamento è un falso problema: ecco perché"

Per Alemanni, anche se il dimensionamento non comporterà la vera e propria chiusura del plesso, quello che accadrà tra otto mesi rappresenta una piccola grande sconfitta: "E' una istituzione per il quadrante di Piazza Bologna - sottolinea -. È una scuola eccezionale sia come corpo docente che come struttura. Un edificio bellissimo, pensato davvero come una scuola. Con grandi spazi per laboratori, teatro, mensa. Il problema delle iscrizioni basse si spiega molto semplicemente: non ha la materna statale. Ha la materna comunale. Quindi nell’istituto comprensivo i bambini della materna non vengono conteggiati. Di qui il 'problema' del sottodimensionamento, che nei fatti problema non è. È solo una questione di forma. Perché i bambini ci sono eccome. Giustamente aggiungo, essendo una scuola di eccellenza". "Ho sbagliato a non occuparmi direttamente della vicenda questa volta - si rammarica infine il consigliere dem - ma avendo mia figlia iscritta, ho ritenuto corretto non intervenire. Non ho mai alzato il telefono per una questione di discrezione. La dirigente, comunqie, sta facendo un bellissimo lavoro e mi auguro che possa proseguirlo".