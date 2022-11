Gli alberi sono instabili, addio a 50 aceri: cancellato un intero filare

A guardarla oggi via Sant’Angela Merici, la strada che si sviluppa alle spalle di villa Blanc, ha un solo elemento che la caratterizza: le ceppaie.

Una via diventata spoglia

Sono cinquanta i tronchi rimasti sui marciapiedi, a ricordo di altrettanti alberi appena tagliati dai giardinieri del comune. “La via, conosciuta per i suoi bellissimi alberi, è diventata nuda e spoglia – hanno protestato i residenti – li hanno tagliati tutti perché nessuno per anni li ha curati e si sono ammalati”. Una versione che, il municipio, ha in effetti confermato.

Perchè il taglio

“In via Sant’Angela Merici sono state effettuate analisi visive, con la tecnica del visual tree assesstment ed anche strumentali, sullo spessore della corteccia. E’ risultato che questi alberi, che sono cinquanta acacie – ha spiegato l’assessore municipale all’Ambiente Rino Fabiano – erano diventati instabili e quindi pericolosi per la pubblica incolumità. Ma saranno sostituiti, con ligustri variegati e meli, e le ceppaie da lunedì 7 novembre verranno tutte rimosse. Purtroppo parliamo di alberi che, in quindici anni, non avevano ricevuto alcuna attenzione, con conseguenze pagate anche sul piano della staticità”.

Ora però la sensazione che si ha osservato la strada è desolante e sul web imperversano le proteste. “Se qualcuno vi parla di potatura a Roma preoccupatevi, a quanto pare in questa città oggi costa meno tagliare piuttosto che curare” ha commentato un residente, che ha postato le immagini di via Sant’Angela Merici praticamente rimasta senza alberature.

Le manutenzioni necessarie

“Comprendo lo stato emotivo degli abitanti – ha dichiarato l’assessore Fabiano – ma la sicurezza resta una priorità. Lo è anche il verde e lo stiamo dimostrando con tutti gli interventi che stiamo realizzando: nel 2021 le potature eseguite erano stati 1225, ad oggi siamo arrivati già a 2900 e se proseguiamo di questo ritmo, saliremo a 3500 in tutto il municipio”. Un territorio, il secondo, che è ricco di alberi.

“Sono 34mila le essenze arboree presenti nel nostro municipio contiamo, nei 5 anni, di potarle tutte. Per riuscirvi auspichiamo che il Campidoglio riesca a rimpinguare ulteriormente i 60 milioni di euro che ogni anno vengono dedicati alla cura del verde orizzontale e, quindi, anche alle nuove piantumazioni” ha commentato Fabiano.