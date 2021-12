Insulti razzisti contro i giocatori dell'Atletico Diritti: "Non ti stringo la mano, sei lurido"

"Sei lurido", "non ti do la mano perché mi sporchi". Ma anche "negro di merda". Sono solo alcuni degli insulti a sfondo razzista che sarebbero stati rivolti a due giocatori dell'Atletico Diritti, società sportiva militante nella seconda categoria laziale, nata come progetto di integrazione sociale riservata a migranti, rifugiati, detenuti e studenti universitari.

La partita incriminata è quella di domenica 5 dicembre disputata sul campo della Spes Artiglio al Nomentano (Municipio II) e finita 1-0 per i padroni di casa con rete di Konan. "La nostra squadra di calcio maschile era impegnata in un match casalingo - racconta la società tramite la pagina Facebook - quando a un certo punto hanno iniziato a piovere insulti all’indirizzo esclusivo dei nostri ragazzi di colore". Offese che non sono passate inascoltate dai diretti interessati, riferite dopo il match e arrivate ai vertici del club.

"Abbiamo inoltrato una segnalazione al Comitato Regionale del Lazio - spiega a RomaToday il vicepresidente di Atletico Diritti, Arturo Salerni - e all'ufficio disciplina della Federazione, evidenziando i fatti segnalati dai nostri giocatori. Gli insulti sarebbero arrivati esclusivamente da altri giocatori. Certo nel referto arbitrale non c'è traccia di tutto questo, quindi difficilmente verranno presi provvedimenti".

"Chi non è in grado di stare su un campo sportivo dovrebbe essere allontanato - la posizione della società - , perché le manifestazioni sportive devono potersi svolgere in un clima di assoluto rispetto di tutti i partecipanti. Chiediamo a tutti gli organi competenti di lavorare affinché più nessuno, bambino o bambina o adulto possa essere offeso per il suo colore della pelle".