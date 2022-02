Largo Lanciani, iniziati i lavori per ripristinare l'area cani danneggiata

E' iniziato il cantiere per il ripristino dell'area cani di largo Lanciani, inutilizzabile dopo un incidente stradale che ha visto schiantarsi un'autovettura contro il cancello d'ingresso.

L'annuncio è stato fatto dall'assessore all'Ambiente e al Decoro del Municipio II, Rino Fabiano: "Abbiamo deciso di non limitarci alla riparazione del cancello - fa sapere l'amministratore - ma di migliorare complessivamente l'intera area. Le lavorazioni prevederanno il ripristino del cancello di ingresso, la messa in sicurezza del perimetro e la sua tinteggiatura, la sistemazione del terreno, il posizionamento di 4 nuove panchine, la piantagione di alcuni alberi, la potatura delle siepi esistenti, la riattivazione della fontana e l'apposizione di una nuova targa che ne evidenzi l'utilizzo esclusivo come area ludica per cani".

Il cantiere non si concluderà in pochi giorni, da come fa capire Fabiano. Infatti si svilupperà in diverse fasi: "Pur garantendo dai prossimi giorni l'accesso e la fruibilità dell'area una volta ripristinato il cancello - conclude l'assessore -, chiediamo ai concittadini e le concittadine di collaborare fattivamente rispettando eventuali ulteriori chiusure per permettere le lavorazioni. Un piccolo sacrificio per un grosso risultato ".