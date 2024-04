Albero cade sulle auto in sosta davanti al policlinico Umberto I, tragedia sfiorata

Ancora alberi caduti a Roma. Un grosso platano è crollato davanti all’ingresso del policlinico Umberto I. Sul posto sono intervenute le pattuglie del II Gruppo Sapienza della polizia locale, intorno alle 18.15 di stasera, 17 aprile.

L’albero si è schiantato su quattro auto in sosta e due motorini. Al momento non si registrano feriti e non è stato necessario chiudere la strada. Gli agenti stanno procedendo ai rilievi dei danni sui veicoli in sosta. Sul posto anche personale del Servizio Giardini. Pochi giorni fa un altro albero era caduto a Marconi, in via Francesco Grimaldi, danneggiando un'auto.

I precedenti

Non è la prima volta che un albero crolla davanti all'Umberto I: nel novembre del 2022 un platano si era schiantato sulla cancellata dell'ospedale, distruggendola e danneggiando anche un container presente all'interno della struttura e un'autovettura parcheggiata. E, ancora prima, nel febbraio del 2020, un uomo era stato colpito dai rami di un albero crollato in strada, sempre davanti all'ingresso dell'ospedale.