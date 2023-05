Museo civico naturalistico dei Monti Prenestini: ripartono le attività alla scoperta della biodiversità del territorio

Capranica Prenestina, 02 maggio 2023 – Con la conclusione dell’iter di selezione pubblica per la nomina del nuovo Direttore del Museo Civico Naturalistico dei Monti Prenestini che ha visto l’affidamento dell’incarico al Dott. Libero Middei, il Comune di Capranica Prenestina è lieto di annunciare la ripresa delle attività del Museo, con una ricca programmazione che prende il via dalla conoscenza diretta e dalla valorizzazione del territorio. Saranno infatti tre escursioni naturalistiche alla scoperta della biodiversità dei Monti Prenestini e del suo paesaggio ad inaugurare il nuovo corso. Primo appuntamento domenica 14 maggio con “Fossi e fontanili di Guadagnolo”, che vedrà i partecipanti percorrere il sentiero ideato dalla guida locale Gianluca Vicovaro per approfondire le storie e gli aneddoti pastorali legate ai fontanili e la conoscenza della fauna e della flora caratteristica dei fossi. La domenica successiva, 21 maggio, si terrà invece “Le orchidee dei Monti Prenestini”, con la partecipazione dell’esperto Bruno Petriglia, autore del libro “Le Orchidee del Lazio”, e della guida locale Clemente Fabriani, per entrare a contatto con la bellezza delle orchidee selvatiche dei Monti Prenestini e conoscerne l’importanza naturalistica. Chiuderà il trittico il 18 giugno “Esplorando antichi paesaggi”, una camminata tra antichi sentieri per un’immersione nel paesaggio del territorio e di Capranica Vecchia insieme alla storica dell’arte e direttrice del museo Mudi dott.ssa Roberta Iacono. Tutte le escursioni saranno guidate dal Direttore Scientifico del Museo, Dott. Libero Middei, e dalla guida ambientale escursionistica Marina Rullent. Il Vicesindaco di Capranica Prenestina con delega ai rapporti con il Museo Fabio Mazzi ha dichiarato: “L’Amministrazione comunale è molto felice di riprendere le attività del Museo che fin dalla sua nascita nel 2001, è diventato un punto di riferimento scientifico e culturale nel nostro territorio. Ripartiremo proprio da escursioni che faranno scoprire e apprezzare sempre di più gli antichi sentieri e la biodiversità dei Monti Prenestini”. Il Direttore Scientifico del Museo Libero Middei ha dichiarato: “Assieme all’Amministrazione Comunale, che ringrazio per la fiducia e per la stretta collaborazione, stiamo lavorando a molte iniziative per la programmazione estiva ed autunnale che verranno annunciate nelle prossime settimane. Siamo molto soddisfatti di ripartire a contatto diretto con il territorio, perché crediamo che questa conoscenza esperienziale sia uno dei temi fondamentali per valorizzare la nostra biodiversità, grazie al coinvolgimento di professionisti ed esperti specializzati”. La partecipazione a tutte le escursioni del Museo Civico Naturalistico dei Monti Prenestini è gratuita, ma aperta ad un numero massimo di persone, per cui è necessaria la prenotazione scrivendo all’indirizzo email: info@museonaturalisticomontiprenestini.com o chiamando/scrivendo al numero 3358121634. Per maggiori informazioni sul Museo e sulle attività in programma è online il nuovo sito internet: www.museonaturalisticomontiprenestini.com.