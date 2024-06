Voragine a Monteverde, la strada sprofonda. I residenti: "È allarme in tutto il quartiere"

Una maxi voragine si è aperta in via di Villa Pamphili, a Monteverde. Nel pomeriggio di sabato la strada è collassata. Per limitare i disagi, in attesa della chiusura della viabilità, i residenti hanno segnalato la grande buca con un cartone e dei birilli.

La strada è stata poi chiusa dalla polizia locale di Roma capitale in entrambi i senti di marcia. Deviate anche le linee bus 710 e 982. Sul posto anche i vigili del fuoco. Preoccupati i residenti che denunciano situazioni simili anche in altre strade del quartiere.

"Dieci giorni fa se ne è aperta una in via Giambattista Marino, simile e molto profonda. Hanno circondato l'area con la rete arancione, tolto i cassonetti dall'altra parte e non si è più visto nessuno", scrive Raffaella.

Situazione uguale sulla Circonvallazione Gianicolense. "Sabato si è aperta una voragine nella mia strada, via Vestri, traversa di via Jenner, una strada privata, e ci è rimasta dentro una auto parcheggiata. Strada transennata e chiusa", aggiunge Daniele.