Voragine Colli Portuensi, l'annuncio del misindaco: "Riduzione del cantiere entro Natale, riapertura strada nel 2022"

Prosegue il complesso cantiere in via dei Colli Portuensi, altezza civico 10, per riparare il danno alla rete idrica che ad aprile scorso ha causato una voragine. Un'opera più difficile e lunga del previsto, per la quale Acea lo scorso settembre ha calendarizzato gli step che porteranno alla riapertura della strada auspicabilmente ad aprile 2022, quindi a un anno di distanza dall'inizio dell'epopea.

Giovedì 11 novembre il neopresidente del Municipio XII, Elio Tomassetti, si è recato sul posto per un sopralluogo: "Si tratta di un'opera importante - il commento -, gli operai ci hanno detto che devono scavare addirittura fino a 10 metri di profondità. Nei mesi scorsi si è creato un altro avvallamento prima della voragine su cui si sta lavorando adesso, motivo per cui si dovrà effettuare un altro intervento alla rete fognaria, simile a quello in corso".

Nelle scorse settimane cittadini e commercianti hanno alzato la voce, manifestando in strada il disagio di vivere e lavorare in in un quadrante bloccato da sette mesi, con gli accessi ai negozi e ai condomini resi impossibili. "Prima di Natale si prevede la riduzione del cantiere - l'annuncia di Tomassetti - per poter garantire maggior accesso a condomini ed esercizi commerciali. Per l'apertura della strada, invece, bisognerà attendere l'anno nuovo. A breve organizzeremo un incontro con i residenti per fare il punto".