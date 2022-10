Tre giornate di pulizia straordinaria a Villa Pamphilj: si cercano volontari

Torna anche per questo autunno la pulizia straordinaria da parte di cittadini e associazioni del parco di Villa Pamphilj. L’iniziativa è dell’Associazione per Villa Pamphilj, che ha in programma almeno tre giornate, una al mese, da dedicare alla manutenzione di uno dei più amati polmoni verdi della Capitale. E cerca volontari per portare a termine l’impresa.

La prima giornata di pulizia è fissata per sabato 8 ottobre: i volontari si riuniranno alle 10 per pulire l'ingresso di via di San Pancrazio 9/a, altezza viale Gabriele Laviron: “Siamo affezionati a questo luogo - sottolinea l’associazione - sono anni che periodicamente lo puliamo. Anche questa volta raccoglieremo le foglie e l'immondizia varia”. Il secondo appuntamento sarà per sabato 26 novembre, sempre alle 10, per la pulizia dell'area cani che si trova nella parte est della Villa: i volontari attaccheranno immondizia e mozziconi di sigaretta. L’ultimo appuntamento è per il 17 dicembre, appuntamento nell'area antistante la Fontana del Giglio.

A fine settembre erano già stati portati a termine alcuni lavori di pulizia (questa volta stabiliti a livello istituzionale) dei marciapiedi su via Leone XIII: gli operatori intervenuti hanno rimosso cumuli di immondizia varia abbandonata sui marciapiedi, rami secchi caduti e delle piante infestanti, restituendo un passaggio “libero” a chi percorre via Leone XIII per raggiungere il parco.

“L’intervento sta restituendo decoro e ordine sui marciapiedi che troppo spesso sono bersaglio di lanci di sigarette e immondizia provenienti dai veicoli che transitano la via, ma anche dal comportamento poco edificante di alcuni frequentatori della villa - aveva fatto notare l’Associazione per Villa Pamphilj -

Quest’ultimi si accaniscono soprattutto vicino agli ingressi, dove vengono abbandonati oggetti, spazzatura varia, sacchetti dell’immondizia, sigarette e quant’altro. Bene quindi, speriamo che di queste belle sorprese ce ne siano più spesso, e soprattutto che questa pulizia rimanga il più a lungo possibile”.