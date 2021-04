VIDEO | Voragine di 10 metri sui Colli Portuensi, il recupero del camion sprofondato. Deviate linee bus

È stato recuperato il camion coinvolto nella voragine, profonda 10 metri e larga 5, che si è aperta stamattina su via dei Colli Portuensi, a Roma.

Il mezzo pesante, attrezzato per gli spurghi delle fognature, era rimasto in bilico, mentre il conducente era sceso senza essere coinvolto. I Vigili del fuoco, con l'ausilio di due gru private, hanno concluso la delicata operazione di rimozione. Recuperata anche l'auto parcheggiata lì vicino.

Per permettere le operazioni, diverse pattuglie del XII Gruppo Monteverde della Polizia Locale di Roma Capitale sono state all'altezza del civico 38 della Circonvallazione Gianicolense chiudendo anche l'altra corsia di marcia. In direzione viale Isacco Newton, le linee 31, 33 e nei festivi 180F di Atac verso i capolinea di Laurentina, via Lenin e via Mazzacurati, da via Gasparri, deviano per la circonvallazione Gianicolense, via Ramazzini, via Agnelli e piazza Morelli. Soppresse sette fermate.