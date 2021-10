VIDEO | Elezioni Municipio XII, ballottaggio Massaro-Tomassetti: le posizioni dei due candidati su Villa Pamphilli

l 17 e 18 ottobre anche gli elettori del XII Municipio torneranno al voto per scegliere il prossimo presidente. La sfida, dopo i risultati del primo turno, sarà tra Pietrangelo Massaro (Centrodestra) ed Elio Tomassetti (Centrosinistra). Quest'ultimo parte da una posizione di vantaggio, con 13 punti percentuali in più rispetto allo sfidante.

Ecco quali sono le proposte dei due candidati per la cura e il rilancio di Villa Pamphilj.

Villa Pamphilj

Pietrangelo Massaro

Un presidente di municipio può esercitare un’influenza nei confronti di Roma Capitale, l'esordio di Massaro. Per tutelarla, secondo lui, bisogna pensare alla sicurezza, videosorveglianza, controllo maggiore, oltre alla riqualificazione delle strutture interne alla villa, che secondo il centrodestra dovrebbero essere assegnate in maniera trasparente ad associazioni che renderebbero queste strutture luoghi di aggregazione e fungerebbero da controllo sulla villa.

Elio Tomassetti

Nel corso degli anni secondo Tomassetti la villa storica è peggiorata, come manutenzione e come gestione dei manufatt al suo internoi. La Villa non ha servizi igienici pubblici aperti, ben due punti sarebbero ideali e andrebbero messi a bando, bisogna inoltre ricreare il punto jogging mai messo a bando. La competenza è del Comune di Roma, in altri casi è del Ministero, ma è il Municipio che fa regia dal basso. Per il candidato, Villa Pamphil dev’essere una infrastruttura leggera, i sentieri vanno rimessi in sesto e bisogna creare una pista ciclabile leggera che la unisca da un capo all'altro. Battaglia seria sulla salvaguardia dei pini, molti sono malati e nulla è stato speso per salvarli tramite endoterapia. Bisogna tutelare il patrimonio di flora e fauna.