VIDEO | Elezioni Municipio XII: ballottaggio Massaro-Tomassetti, ecco le posizioni dei due candidati sulla cura delle aree verdi

l 17 e 18 ottobre anche gli elettori del XII Municipio torneranno al voto per scegliere il prossimo presidente. La sfida, dopo i risultati del primo turno, sarà tra Pietrangelo Massaro (Centrodestra) ed Elio Tomassetti (Centrosinistra). Quest'ultimo parte da una posizione di vantaggio, con 13 punti percentuali in più rispetto allo sfidante.

Ecco quali sono le proposte dei due candidati per la manutenzione e la gestione delle aree verdi del XII Municipio, partendo dal caso specifico del Giardino Rodari a Monteverde Vecchio.

Cura del verde - il "caso" del giardino "Gianni Rodari"

Pietrangelo Massaro

Per evitare che i luoghi pubblici e in particolare i giardini sprofondino nel degrado, secondo Massaro ci vuole una programmazione degli interventi e una manutenzione ordinaria, oltre che informazione ed educazione della cittadinanza. "Dopo la riqualificazione eravamo soddisfatti" specifica il candidato parlando del giardino di Monteverde Vecchio "ma poi abbiamo constatato che senza programmazione e manutenzione ordinaria l’area versa nel degrado".

Elio Tomassetti

Un’amministrazione seria, secondo Tomassetti, non dovrebbe fare spot elettorali: quando si inaugura un parco, vanno messi a bilancio immediatamente i fondi per la manutenzione e istituito un coordinamento con gli enti competenti affinché non succeda mai più, in nessuna delle aree verdi del territorio, che ricadano nel degrado. "La mancanza di programmazione ha caratterizzato il Municipio fino ad oggi", sottolinea il candidato Pd. Per Tomassetti bisogna ripartire dai luoghi di aggregazione mettendo a bilancio fondi per una manutenzione continuativa, progressiva e seria.