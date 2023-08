Monteverde, si rompe tubatura e cedono i sampietrini: palazzine senza acqua

Una guasto a una tubatura idrica ha lasciato a secco alcune palazzine in viale di Villa Pamphili e via Giovanni Battista Falda. A dare l'allarme alcuni residenti di Monteverde che dalle nove sono rimasti senza acqua.

Epicentro del problema è proprio viale di Villa Pamphili dove dalle nove di questa mattina si segnala una perdita d'acqua con smottamento della pavimentazione stradale che ha causato il cedimenti di diversi sampietrini. La polizia locale ha nastrato di giallo la buca che si è creata davanti a un esercizio commerciale sfitto. Sul posto anche i tecnici Acea per la riparazione del guasto che dovrebbe avvenire, secondo le previsioni, intorno alle 15.

Nella giornata di ieri una maxi buca larga diversi metri si è aperta davanti all'ingresso di un negozio chiuso in attesa di locazione in viale Regina Margherita, in zona Salario-Nomentano.