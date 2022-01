L'otto torna volante: finiti i lavori più urgenti, i tram tornano sui binari

Torna sui binari il tram 8. La linea era entrata in manutenzione il 10 gennaio e, per continuare a garantirne il servizio, le sue corse erano state sostituite dalle navette.

“Come da programma, sono terminati i lavori di manutenzione straordinaria dell’armamento tranviario che hanno interessato la linea deltram 8 che pertanto, da domani, riprenderà regolarmente servizio” ha commentato l’assessore alla mobilità Eugenio Patanè.

La prima parte dei lavori

“I lavori – ha chiarito Patanè – hanno riguardato la sostituzione di circa 130 metri di binario, dello scambio meccanico e del relativo incrocio di rotaie nell’anello capolinea Casaletto. Oltre ai binari, sono state sostituite le rotaie, le vecchie traverse in legno, in luogo di moderne traverse in calcestruzzo armato precompresso, ed è stato rifatto parzialmente il tappeto di asfalto di Circonvallazione Gianicolense e viale Trastevere”.

Gli interventi previsti

“Quello terminato oggi era soltanto l’intervento più urgente e indifferibile, senza il quale il servizio non sarebbe potuto riprendere. Come abbiamo sottolineato a più riprese, le condizioni dell’armamento tranviario scontano anni di mancata manutenzione ordinaria e straordinaria e saranno pertanto necessari ulteriori lavori per la sostituzione quasi completa dei binari tra Casaletto e Piazza Venezia, anche per permettere il passaggio dei nuovi tram che arriveranno a Roma e che hanno un peso per asse diverso da quelli attualmente in servizio”.