Ripulita e bonificata l'area tra la stazione Trastevere e Ponte Bianco

Ripulita, dopo anni di degrado e abbandono, la zona che circonda la stazione di Trastevere e quella di ponte Bianco, sulla Gianicolense.

Nei giorni scorsi gli uomini di Ama e del Servizio Giardini di Roma Capitale hanno raggiunto l'area con i macchinari necessari e hanno rimosso tonnellate di rifiuti di vario genere, ripulendo marciapiedi e aiuole e spingendosi sulla Gianicolense, nel tratto compreso tra piazzale Biondo e piazzale Dunant.

Obiettivo dell'intervento, “ripristinare il decoro e la sicurezza” di una zona che rientra in un ambizioso progetto di riqualificazione in vista del Giubileo, con la realizzazione di un secondo ingresso nell’area compresa tra via del Fornetto e l’ultimo tratto di via Portuense e - in tempo per Expo 2030 - la realizzazione di un’area pedonale che consenta di accedere alla stazione, valorizzando tutta l’area del quadrante via del Fornetto, via Portuense, via Pacinotti.

“Una operazione che i cittadini attendevano da anni e che risolve una situazione di vera pericolosità - ha detto il presidente del XII Municipio, Elio Tomassetti - Dette bonifiche, seguite dall’assessorato all’Ambiente del Comune di Roma e fortemente sollecitate dal Municipio XII, si sono rese possibili grazie all’impegno coordinato di Ferrovie dello Stato, Polizia Ferroviaria per il Lazio e il XII Distretto di Monteverde, la Polizia Locale U.O Municipio XII, Ama e il Servizio Giardini”.