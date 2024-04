Smartphone e tablet ai bambini: tutti i rischi in un decalogo da diffondere nelle scuole

Un decalogo di principi, sotto forma di volantino da diffondere nelle scuole dell'infanzia e nei nidi, per mettere in guardia le famiglie dai possibili effetti nocivi di smartphone, tablet e pc sulla salute dei più piccoli. La proposta, a breve in Consiglio municipale per il voto finale, arriva dal consigliere Pd del municipio XII Alessandro Alongi, presidente della commissione Politiche sociali.

"I pediatri ci dicono chiaramente non si dovrebbe usare lo smartphone prima di 12 anni di età e, in generale, si dovrebbe filtrare l'uso della tecnologia, ad esempio, in riferimento al fatto che i bambini prima del loro primo anno di vita non dovrebbero venire a contatto con l’uso dei dispositivi elettronici, così come i bambini tra i 5 e gli 8 anni dovrebbero usufruirne per non più di due ore, e tra i 2 e i 5 anni per meno di un'ora" spiega il consigliere Alongi.

"Purtroppo, nella quotidianità, è sempre più comune osservare bambini persino molto piccoli che maneggiano telefoni cellulari. Questo fenomeno è spesso il risultato del fatto che molte famiglie utilizzano tali dispositivi come una sorta di babysitter digitale, magari per garantirsi un breve momento di tranquillità o per gustare serenamente una pizza al ristorante". L'esposizione precoce e prolungata ai dispositivi digitali però può comportare rischi per la salute dei bambini. Da qui il progetto. Divulgare un documento che informi nero su bianco delle possibili conseguenze di un uso eccessivo e inappropriato dei dispositivi digitali da parte dei piccoli.

"In particolare, gli studi sull’utilizzo eccessivo e inadeguato dei dispositivi multimediali in età scolare hanno dimostrato come un uso eccessivo possa provocare nei bambini disturbi di varia natura non soltanto di tipo neuroevolutivo come l'alterazione del linguaggio e della socializzazione, ma anche disturbi metabolici, dovuti a un incremento di sedentarietà e di obesità, e comportamento alimentare, in quanto il web è sempre più ricco di contenuti proanoressizzanti, senza tralasciare il rischio di cyberbullismo, oltre che disturbi della vista" ha continuato Alongi.

Insomma, l'obiettivo è quello di promuovere un uso consapevole e responsabile per preservare la salute e il benessere di bambini e dei ragazzi. "In generale, secondo gli esperti, si evince che il tempo massimo consentito per l'uso dei device nei bambini prima dei 6 anni di età deve essere razionato, ma nessun smartphone e tablet prima dei 18 mesi, a tavola, durante i pasti, o prima di andare a dormire" ha dichiarato Alongi. "È giunto il momento che qualcuno diffonda questo tipo di informazioni, facendo riflettere famiglie, bambini e ragazzi sulle implicazioni dell’uso delle nuove tecnologie, promuovendo allo stesso tempo un uso corretto delle innovazioni digitali" ha concluso.

Entro 60 giorni dall’approvazione della proposta, il presidente del municipio sarà chiamato a individuare le figure che comporranno il gruppo di esperti chiamati a scrivere i principi per il corretto uso del digitale. Si punta a concludere il documento entro il prossimo 31 agosto, così da essere diffusi in tutte le scuole del territorio con l'inizio del prossimo anno scolastico.