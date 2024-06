Siringhe, gradini rotto e mura vandalizzate: degrado e abbandono a Monteverde

Siringhe, gradini rotti, tombini ostruiti, targhe e mura vandalizzate. Questa è la fotografia del degrado e di abbandono delle scalette di via Falda a Monteverde Vecchio denunciata dai volontari di Retake Roma del quartiere.

L’area è strategica per il territorio visto che il passaggio collega non solo via Falda con viale di Villa Pamphili ma permette anche di raggiungere la Stazione Quattro Venti e diversi istituti scolastici.

L’incuria del passaggio è stata più volte segnalata alle autorità, come lo scorso 27 giugno quando dopo segnalazione, è stata rimossa una siringa, ma la situazione non sembra migliorare. Siamo contenti della rapidità dell'intervento, ma questo dovrebbe rappresentare la norma" – commenta Paolo Aruffo, consigliere di Retake Roma – “Abbiamo ricevuto risposte ma al momento non è cambiato nulla. È essenziale installare un sistema di illuminazione rendendo il passaggio più sicuro”.

Il cittadino aggiunge: “Continueremo a sollecitare le Istituzioni, che speriamo possano attivarsi concretamente per migliorare le condizioni non solo delle scalette, ma anche della piazza sottostante, con pavimentazione divelta e una grande aiuola centrale completamente inutile. Il quartiere, e Roma nel suo complesso, meritano di più”.

"Dobbiamo risvegliarci dall'assuefazione a un basso livello di vivibilità e impegnarci tutti per rendere la Capitale d'Italia una città più bella e curata. I nostri eventi, in zona e in tutta Roma, vanno proprio in questa direzione" – conclude Aruffo.