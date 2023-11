Il municipio corre ai ripari dopo le proteste. Riaprono alcune aree verdi delle scuole

Il municipio XII corre ai ripari e accelera per la riapertura il prima possibile delle aree verdi nelle scuole del territorio. Dopo le proteste di papà e mamme, raccolte da RomaToday, per una chiusura quanto meno insolita (nel bel mezzo dell'anno scolastico piuttosto che nel periodo estivo) dei giardini dove i bimbi passano parte della giornata, il presidente Elio Tomassetti comunica lo stato dei lavori sulla alberature.

"Grazie a un importante investimento economico di circa 130mila euro si sta procedendo al censimento di tutte le alberature presenti nel territorio, comprese quelle presenti nelle scuole e nei centri anziani" ha dichiarato in una nota congiunta con Maria Stella Squillace, assessora alla Scuola. "Un lavoro profondo e sistemico, come non veniva fatto dal 2009 nel territorio".

"L'intervento che coinvolge la verifica da parte di agronomi specializzati è volto alla cartellinatura e all'eventuale analisi endoscopica e strumentale diretta a verificare la salute delle alberature stesse per poter poi procedere ove necessario ad interventi mirati". Una mappatura che, è la promessa, "permetterà una classificazione puntuale degli alberi e una programmazione nel tempo degli interventi da eseguire in base ad una attribuzione di una classe di appartenenza di urgenza degli interventi da A a D".

Le aree verdi riaperte

Al momento sono 17 le aree verdi che sono state riaperte, tra queste rientrano l'asilo nido La Freccia Azzurra, la scuola materna Crispi, la scuola Girolami, il nido Cocco e drilli, la Coccinella e i Folletti. Qui sono stati effettuati gli interventi di manutenzione del verde orizzontale e verticale, mentre non sono state necessarie azioni urgenti o "molto urgenti".

"Nelle ultime settimane, anche in seguito agli improvvisi eventi meteorologici e all'allerta meteo diramata dalla Protezione Civile del 2 novembre - spiegano ancora il presidente Tomassetti e l'assessora Squillace - per garantire tempestivamente la sicurezza delle alunne e degli alunni e del personale scolastico gli uffici municipali competenti in un primo momento hanno interdetto l'utilizzo delle aree esterne di pertinenza degli istituti scolastici per poter procedere tempestivamente alla delimitazione delle aree oggetto di indagine".