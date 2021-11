Scuola Girolami, riscaldamenti rotti e caos a mensa. La furia del preside: "Comune e municipio intervengano"

Una situazione "insostenibile dal punto di vista della salute pubblica", tale da richiedere, in mancanza di soluzioni, un intervento diretto del Prefetto. Siamo al plesso della scuola Girolami a Monteverde. Rimasta chiusa per due anni e mezzo dopo il crollo di un solaio e lavori interminabili che hanno acceso pesanti proteste sul territorio, ha ripreso parzialmente le attività da quest'anno, anche se la ripartenza non è delle migliori. Dai riscaldamenti rotti e ancora spenti al caos del servizio mensa è il preside Massimo La Rocca a scrivere direttamente al Comune e al municipio XII con toni tutt'altro che distesi.

Riscaldamenti rotti

"L'impianto di riscaldamento non è mai entrato in funzione, nonostante i continui solleciti e i sopralluoghi effettuati dalla ditta di manutenzione" si legge nella lettera datata 23 novembre che RomaToday ha potuto visionare. "Ancora oggi i tecnici intervenuti hanno soltanto individuato alcune perdite, ma non hanno ancora provveduto alle opportune riparazioni. A tale riguardo le temperature previste bruscamente in discesa nei prossimi giorni, impediranno di far svolgere le normali attività didattiche in condizioni di normalità".

Caos a mensa

E ancora, "il giorno 22 novembre la ditta Compass, affidataria del servizio di refezione dello stesso plesso, dava indicazione alla scuola, attraverso una semplice mail della referente di zona, che avrebbero provveduto all'erogazione di panini, a partire dal 23 novembre, per le condizioni accertate nei locali di refezione. L'incapacità organizzativa e la mancata programmazione hanno evidentemente condotto a delle conseguenze catastrofiche per la distribuzione prevista del pranzo sostitutivo. Infatti, intere classi hanno potuto mangiare soltanto alle ore 14.45 quando erano previsti i turni a partire dalle ore 12 fino alle ore 13.10. Inoltre alcuni bambini del post scuola con disabilità ed allergici non hanno ricevuto il pasto sostitutivo, costringendoli ad uscire senza la fruizione del pasto stesso".

Manutenzione in cortile

Si aggiunge poi un intervento di movimentazione della terra e di asfaltatura del cortile, indispensabile per assicurare la piena fruibilità degli spazi esterni sottoposti a continui allagamenti, che però "poteva essere meglio pianificato con l'amministrazione scolastica, al fine di poter ridurre l'impatto sulle condizioni di normale vivibilità all’interno del plesso nel pieno rispetto delle norme di sicurezza". Insomma, il preside è su tutte le furie per un quadro definito disastroso e lamenta l'assenza di interventi di Comune e municipio XII.

La furia del preside

"Le condizioni estreme sommariamente descritte, in cui la comunità scolastica è costretta a vivere - chiude la missiva - stanno generando risentimenti profondi nei confronti dell'amministrazione scolastica che ha l'unica responsabilità di erogare il servizio d'istruzione in condizioni di sicurezza". L'appello è rivolti innanzitutto a Comune e municipio. "Le condizioni di sicurezza risultano assolutamente compromesse per gli alunni e per gli operatori scolastici, pertanto si richiede formalmente agli enti competenti se esistano ancora le condizioni per poter assolvere ai compiti istituzionali previsti anche dalla Costituzione". Poi l'ultimatum: "In caso di ulteriori ritardi o mancanze di assunzione di responsabilità si procederà, per via gerarchica, a chiedere alla Prefettura di Roma di emanare un’ordinanza urgente di sopralluogo nel plesso Girolami".