La scuola Girolami riapre dopo 2 anni e mezzo. E richiude (parzialmente) subito per allagamento

Riapre anche il "corpo B" dell'istituto comprensivo "Margherita Hack" di largo Victor Hugo Girolami a Colli Portuensi. La buona notizia arriva dal sito del Municipio XII, dove il 2 novembre è stata pubblicata un'ordinanza a firma del neopresidente Elio Tomassetti. Purtroppo, a causa delle copiose piogge degli ultimi giorni, giovedì 4 e venerdì 5 novembre le bambine e i bambini di 5 classi hanno dovuto fare lezione nella parrocchia di Nostra Signora di Coromoto a causa di un allagamento.

"Il Municipio XII sta provvedendo alla manutenzione dei pluviali che, dalle informazioni diramate dalla scuola, sarebbero la causa delle infiltrazioni riscontrate, a soli due giorni dalla riapertura" scrivono alcuni genitori che gestiscono la pagina Facebook "Riapriamo la Girolami".

Il calvario della Girolami

Due anni e mezzo fa, ad aprile 2019, la scuola d'infanzia ospitata dal plesso (che ha un ingresso anche su via Manassei 60) era stata chiusa dopo che lo stabile era stato dichiarato completamente inagibile, in seguito al crollo di un controsoffitto. Da quel momento, per le famiglie dei bambini che frequentavano l'istituto comprensivo, è iniziato un calvario: trenta le aule coinvolte tra elementari e materna, metà di queste trasferite a Portuense, le altre disseminate in vari istituti del territorio, con tempi di percorrenza dilatati. Tra l'altro il crollo aveva interessato solo il "corpo B" del plesso, quello che viene riaperto, ma per effettuare le verifiche e i successivi lavori di messa in sicurezza si era deciso di interdire l'intero stabile. La "buona novella" arriva a due mesi dalla riapertura anche del "corpo A", uno degli ultimi nastri tagliati dalla ex sindaca Virginia Raggi, oggi consigliera semplice del M5S in assemblea capitolina.

Il tour di Tomassetti

In questi giorni il minisindaco Tomassetti ha iniziato una serie di incontri con le comunità scolastica del Municipio XII, partendo mercoledì 3 novembre dalla "Oberdan" di largo Ravizza a Gianicolense. Lo stabile che ospita la scuola è stato oggetto di opere di ristrutturazione circa un anno fa, ma a settembre scorso Europa Verde denunciava ancora la presenza di recinzioni e di un balcone ancora pericolante. "Abbiamo parlato dei lavori pubblici da realizzare il prima possibile - le parole di Tomassetti dopo l'incontro - e della necessità di mettere in sicurezza le nostre scuole. Tutti noi sappiamo dell'importanza sociale della comunità scolastica per il territorio e i nostri studenti meritano di frequentare luoghi inclusivi e accoglienti". "Per rilanciare le nostre scuole - ha poi promesso il minisindaco Pd - organizzeremo un piano di programmazione da portare a compimento entro i prossimi 5 anni".