Nei municipi manca il personale. Senza risorse umane non c'è decentramento

Per prendere in carico le aree verdi servono le risorse umane. Cinque unità nello specifico perché il municipio XII possa gestire i circa 159mila metri quadrati di verde che, almeno sulla carta, gli spetterebbero. A chiederle al sindaco Gualtieri e all'assessora a Verde e Rifiuti Sabrina Alfonsi è il presidente del parlamentino di via Fabiola, il dem Elio Tomassetti, con un'apposita memoria di giunta.

Per creare un ufficio di scopo che si occupi della manutenzione del verde municipale servirebbero un funzionario tecnico (ingegnere o architetto), un funzionario amministrativo, due istruttori tecnici, un istruttore amministrativo. Al momento c'è solo una persona che si occupa della gestione ordinaria, ed è stata presa in prestito dall'ufficio deputato all'edilizia pubblica. Una carenza di personale che già oggi mette in seria difficoltà lo svolgimento del lavoro ordinario. "Il municipio non ha risorse umane da poter inserire nell'ufficio del verde" si legge nell'atto.

Un ufficio del verde è però necessario, previsto nel Regolamento capitolino del verde pubblico votato in Assemblea capitolina lo scorso marzo, e propedeutico a rendere operativo il processo di decentramento amministrativo avviato dall'ex giunta Marino per il verde sotto i 5mila metri quadri ed esteso dalla giunta Gualtieri, con un allargamento alle aree fino a 20mila metri quadrati. Lo scorso dicembre è stata approvata la delibera in giunta capitolina, e in attesa del passaggio finale in Assemblea capitolina, si comincia a fare i conti del fabbisogno necessario a prendere realmente in carico le aree. Nel municipio XII, tra i più verdi di Roma, si tratterebbe di gestire circa 159mila metri quadrati, che passerebbero tra le competenze del parlamentino.

"Il municipio concorda che il mancato decentramento del verde pubblico è un vulnus del sistema e i municipi sono gli enti di prossimità per eccellenza in grado di cogliere le esigenze dei territori" si precisa nella memoria di giunta. Ma senza risorse umane non esiste decentramento. Ne sono ben consapevoli in Campidoglio, e la richiesta non arriva solo dal XII municipio, tanto che l'assessora Alfonsi ha spiegato più volte che le aree verranno assegnate in maniera progressiva, in accordo con i minisindaci e in parallelo al trasferimento di risorse economiche e umane necessarie perché il decentramento sia efficiente ed efficace. In via Fabiola, è scritto nero su bianco, servono cinque nuovi dipendenti, indispensabili per garantire manutenzione ordinaria e straordinaria.