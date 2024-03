Psicologi a prezzi calmierati per i residenti del territorio

Creare un elenco di psicologi e psicoterapeuti che offrano servizi a prezzi calmierati per i residenti del territorio. La proposta di delibera arriva dal consigliere e presidente della commissione Politiche sociali del municipio XII Alessandro Alongi.

Cosa dice la proposta

Ai professionisti iscritti nell'elenco si richiede di praticare tariffe minime, per rendere i servizi accessibili al più ampio numero possibile di cittadini. Si prevede che le tariffe siano di circa 40 euro per una seduta di consulenza psicologica, 60 per una seduta di coppia e 20 per una seduta di gruppo.

Nella proposta è anche previsto l'obbligo per i professionisti di offrire una consulenza gratuita al mese di ascolto e orientamento a tutti quei soggetti particolarmente vulnerabili segnalati dagli assistenti sociali municipali. Questo significa che non solo i cittadini trarranno vantaggio da questa iniziativa, ma anche il municipio stesso potrebbe contare su un sostegno concreto nell'assistenza alle fasce più fragili della popolazione. La proposta dovrà ora passare dal Consiglio municipale per l'approvazione finale.

"La mia iniziativa nasce dalla consapevolezza di un crescente disagio psicologico nella popolazione municipale, a causa anche dei recenti accadimenti come la pandemia e le tensioni internazionali. Questi eventi hanno enfatizzato e accentuato alcune forme preesistenti di malessere, tra cui l’ansia, i disturbi alimentari, la violenza di genere, i disturbi da gioco d'azzardo e il ritiro sociale" spiega a RomaToday il consigliere Alongi.

"Mettere a disposizione professionisti capaci di garantire prestazioni terapeutiche qualificate, con la dovuta tempestività e soprattutto a costi calmierati, in un contesto di trasparenza e garanzia di qualità, ritengo sia un passo significativo verso una comunità più solidale e consapevole delle proprie risorse".