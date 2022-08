Nasce il primo ufficio municipale di protezione civile

La stagione degli incendi che sta mangiando gradualmente le aree verdi di Roma (e non solo) durante la torrida estate 2022 spinge le amministrazioni locali a correre ai ripari. E' per questo che assume particolare importanza una novità che arriva dal consiglio del XII municipio. Martedì 3 agosto, infatti, il parlamentino di via Fabiola ha approvato su proposta della giunta l'istituzione dell'ufficio di Protezione civile municipale.

Un percorso iniziato ufficialmente il 31 maggio scorso, velocizzato a causa dei numerosi roghi che si sono verificati nell'ultimo mese e mezzo nel territorio. D'altronde il sistema di protezione civile di Roma Capitale era già stato aggiornato a settembre 2021, poco prima della fine della consiliatura pentastellata, dando facoltà ai municipi di istituire un ufficio localea supporto del dipartimento cittadino.

"Siamo la prima amministrazione che approva la nascita di un ufficio così tanto importante - commenta il minisindaco Elio Tomassetti (Pd) -. Attuiamo dunque la recente normativa in materia di protezione civile che prevede la territorializzazione del servizio. Questa è una risposta strutturale alla stagione di gravi incendi che abbiamo vissuto e tuttora viviamo. Il nostro territorio potrà essere più sicuro grazie a questo strumento, il quale iter avevamo già lanciato conoscendone la grande importanza. Un dato che si è rivelato veritiero alla luce dei tanti roghi che abbiamo visto".

Il XII, dunque, potrà autonomamente produrre e programmare piani di sicurezza territoriali, chiudere accordi direttamente con le associazioni di protezione civile e lanciare "una grande campagna di sensibilizzazione in tutte le scuole sulla sicurezza e sull'importanza della protezione civile".