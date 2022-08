I soldi del Pnrr per riqualificare la mensa della scuola "Girolami"

Utilizzare i fondi del Pnrr per ristrutturare completamente la mensa, la cucina e gli spogliatoi della scuola "Girolami" al Casaletto. E' quanto deciso dalla giunta del XII municipio al termine di una riunione del 18 agosto.

L'intenzione è quella di chiedere un finanziamento di circa 280.000 euro al governo, sfruttando la missione 4 del piano nazionale di ripresa e resilienza, per la quale i termini di adesione sono stati riaperti dal ministero dell'istruzione.

D'altronde la scuola di largo Victor Hugo Girolami, che fa parte dell'istituto comprensivo "Margherita Hack", di problemi ne ha sempre avuti tanti. Nell'aprile 2019 sia il plesso A sia il B della scuola erano stati chiusi a causa del crollo di un controsoffitto, disperdendo gli alunni. Trenta classi tra elementari e materna sono state trasferite, la metà a Portuense e l'altra metà in altri istituti più vicini. Un calvario durato fino a novembre 202, quando riaprì anche il plesso B come tappa finale per la completa riacquisizione del plesso, ma un temporale fece allagare alcuni spazi e 5 classi finirono a fare lezione in parrocchia. A maggio scorso davamo notizia dell'impraticabilità della mensa.

Mensa che a settembre riaprirà, come fa sapere l'assessora alla scuola Maria Stella Squillace: "Abbiamo risolto il problema - spiega a RomaToday - ampliando il voltaggio richiesto dagli elettrodomestici, con la sostituzione dei cavi. Non è stato semplice perché i tempi di consegna dei materiali si sono allungati, in questo periodo purtroppo è così. Inoltre stiamo procedendo per iniziare i lavori al campetto polifunzionale". Mentre, per quanto riguarda la mensa "essendo stati riaperti i termini per aderire alla missione 4 del Pnrr - continua - abbiamo paventato la possibilità di riqualificare mensa e cucina della 'Girolami'. L'ufficio tecnico ha fatto un progetto, noi lo abbiamo approvato".