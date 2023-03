A Monteverde riapre dopo mesi il parco chiuso a causa di una cavità

È stato riaperto integralmente giovedì 23 marzo, dopo diversi mesi di chiusura, il parco Tarra, l’area verde compresa fra via Raffaele Battistini, vicolo di Val Tellina e via Giulio Tarra, nel territorio del XII Municipio.

Il parco era stato chiuso e transennato nella parte centrale a dicembre 2021. A spingere il Municipio alla chiusura la scoperta di una cavità, rivelatasi poi una sorta di cantina: “L’area centrale, quella più vicina a via Tarra, era da tempo abbandonata perché non rientrava nel progetto di riqualificazione previsto dalla precedente amministrazione consiliare - ha spiegato l’assessora al verde del XII Municipio, Raffaella Neri - nel dicembre 2021 abbiamo immediatamente disposto lo sfalcio e la bonifica, e abbiamo rilevato problematiche di stabilità che hanno portato al reperimento dell’apertura di una cantina”.

Usati 100 metri cubi di materiale per chiudere la cavità

Sono quindi scattate le veridiche con la Soprintendenza Vaticana per capire se il vano fosse di interesse storico-culturale, e dopo l’esito negativo è stata disposta la chiusura con la collaborazione della protezione civile e del Csimu: “Si è trattato di un’operazione complicata, sono stati usati oltre 100 metri cubi di materiale organico per riempirla”.

“Si tratta di un parco cui teniamo particolarmente, uno dei pochi di questo genere nell’area di Monteverde Nuovo - ha detto il presidente del Municipio XII, Elio Tomassetti - ringraziamo il Csimu e l’assessora Ornella Sengalini che ci hanno permesso di riempire la cavità e di compiere le operazioni di sfalcio e di riapertura dell’area. Nei prossimi giorni si terrà l’inaugurazione ufficiale”.

Sempre nel 2021 il parco Tarra era finito al centro delle cronache per un episodio di violenza che vi si era consumato: un ragazzo di 21 anni era stato vittima di una brutale aggressione, che aveva spinto l'allora presidente di Municipio, Silvia Crescimanno, a far partire i lavori di restyling per aumentarne la sicurezza.