A Monteverde inaugurato (con quasi un anno di ritardo) il nuovo parco Quattro Venti

È stato finalmente inaugurato, davanti agli occhi di numerosi cittadini di Monteverde che da tempo attendevano, il nuovo parco Quattro Venti, l'area verde che circonda la stazione ferroviaria di viale dei Quattro Venti.

L'apertura dei cancelli mercoledì pomeriggio alla presenza del presidente del Municipio XII, Elio Tomassetti, e dell’assessora all’agricoltura, ambiente e ciclo dei rifiuti di Roma Capitale, Sabrina Alfonsi. Che ha ricordato come "interventi come questo o come le due micro forestazioni messe a dimora nei municipi VII e V, che rientrano in un progetto complessivo che riguarda 15 interventi analoghi in tutta Roma, rappresentano il lavoro che stiamo facendo da mesi a ritmo serrato per migliorare la qualità delle nostre aree verdi e degli spazi di gioco e di socializzazione dedicati ai più piccoli all’interno della città”.

Gli interventi condotti nel parco

La riqualificazione, operazione per cui il Comune ha stanziato oltre 400mila euro, ha incluso la bonifica dell'intera area, l'installazione di un punto di acqua potabile con recupero della stessa tramite vasca di accumulo e sistema per il riuso delle acque per innaffiamento, l'installazione di una nuova recinzione con tre ingressi pedonali e uno carrabile, la realizzazione di un'area adibita a orti urbani, la creazione di un percorso pedonale attrezzato con due aree di sosta, l'installazione di nuove panchine e cestoni, la riqualificazione dell'area giochi e la realizzazione di un percorso fitness e di una nuova area cani attrezzata.

L'intervento era atteso ormai da oltre dieci anni, con i comitati di quartiere che nel corso delle legislature che si sono avvicendate hanno più volte chiesto che venisse attuato e portato a termine per restituire l'area verde ai residenti.

Una riqualificazione attesa da 10 anni

Il progetto di riqualificazione era stato approvato dalla giunta capitolina nel 2020, con uno stanziamento di 474mila euro, e i lavori erano partiti, a novembre 2021. Avrebbero dovuto concludersi in sette mesi, con consegna a giugno 2022, ma a causa di alcuni interventi condotti da Ferrovie dello Stato sui binari, e delle difficoltà della ditta nell'approvvigionamento dei materiali, la fine dei lavori è slittata in avanti. Alla fine, pur con un ritardo di quasi un anno, la nuova area è stata aperta, con il contestuale appello dei cittadini nel vederla nuova di zecca dopo una così lunga attesa: “Adesso teniamola così, pulita e in ordine”.