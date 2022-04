È morto Paolo Arca, presidente dell'associazione per Villa Pamphili

Monteverde piange la morte di Paolo Arca, storico presidente dell'associazione per Villa Pamphili. L'uomo è scomparso il 26 aprile. Questa mattina si sono svolti i funerali nella chiesa di Nostra Signora De La Salette. Un volto noto in tutto il quadrante per il suo grande impegno nella cura del parco più grande di Roma. Battaglie su battaglie per restituire decoro all'area verde lo hanno fatto conoscere ai cittadini, ai politici municipali e capitolini. "È morto il nostro presidente, con dolore vi diamo questa tragica notizia... il suo grande cuore ci ha lasciato" si legge nella bacheca Facebook dell'associazione che guidava con grande passione da nove anni. Centinaia i commenti lasciati sui social per ricordarlo.

I ricordi sui social

"Ciao Paolo, sei stato per me una guida e un'ispirazione, per il tuo impegno, la tua passione civile, la tua grandissima umanità e capacità di condivisione" scrive Francesca. "Un guerriero che ha combattuto per dare una dignità al parco più bello di Roma. Che la terra ti sia lieve. Condoglianze alla famiglia" commenta Stefano. E ancora Roberto: "Che brutta notizia, la villa non sarà più la stessa senza di te". E Paolo: "Parlava e si batteva per questo posto come fosse casa sua, con un trasporto a difesa di un luogo pubblico minacciato dal degrado, che in questa nostra società è davvero merce rara".

Le condoglianze del mondo politico

Le condoglianze alla famiglia arrivano anche dal mondo politico. "Con sgomento apprendo la notizia della scomparsa di Paolo Arca - commenta il presidente del municipio XII Elio Tomassetti - una persona sempre attenta alle problematiche del quartiere e con cui c’è sempre stato un confronto. La sua cura mancherà a Monteverde. Un abbraccio a tutti i suoi cari e alla sua famiglia". Lo ricorda anche l'ex minisindaca M5s Silvia Crescimanno: "Eri l'anima di Villa Pamphili, riposa in pace grande Paolo".

E ancora il consigliere grillino Daniele Diaco: "Paolo è stato per noi fruitori della villa e appassionati del verde pubblico una guida e un'ispirazione, per il suo grande impegno, la sua passione civile, la sua grandissima umanità e capacità di condivisione". E il consigliere della Lega Giovanni Picone: "Se ne va una persona preparata, attento conoscitore del territorio, preziosa sentinella e pungolo costante dell'amministrazione municipale e comunale su tutte le tematiche riguardanti Villa Pamphilj. Nel ricordo del suo lavoro e della passione per la villa deve proseguire l’impegno di tutti, al di là di schieramenti o partiti".