Asili chiusi per manutenzioni: nel municipio XII è caos nidi per il mese di luglio

Circa 50 bambini resteranno a casa, o sarà loro garantito solo un servizio parziale. L'asilo nido nel municipio XII non è per tutti. Nel mese di luglio, quando ancora gran parte dei genitori sarà impegnato a lavoro, non tutti i piccoli del territorio - nonostante le famiglie abbiano fatto domanda e abbiano i requisiti - potranno accedere agli asili.

La testimonianza

"Abbiamo fatto richiesta a maggio e non avendo avuto ancora nessun riscontro mi sono rivolto direttamente agli uffici municipali - racconta a RomaToday Ettore, papà di una bimba che frequenta tutto l'anno un asilo del municipio - mi è stato detto che forse potrò usufruire del servizio solo per metà mese e che sono in difficoltà con diverse famiglie, non avendo a disposizione abbastanza posti per tutti".

Per il mese di luglio solitamente il Comune garantisce l'apertura di alcuni nidi sul territorio. I bambini che già frequentano durante l'anno una struttura tra quelle che restano aperte, hanno la priorità. Gli altri vengono sostanzialmente accorpati in quelle disponibili. L'unico requisito indicato nell'avviso pubblicato del Comune di Roma per poter fare domanda per il mese di luglio è la frequentazione di un asilo nido durante l'anno. "Mi è stato detto che hanno seguito il criterio della cronologia dei pagamenti - racconta Ettore - non parlo di morosità ma di chi ha pagato prima. Non è corretto perché non è un criterio inserito nell'avviso".

Asili chiusi per manutenzione

Sulla questione abbiamo contattato l'assessora alla Scuola della giunta Tomassetti, Maria Stella Squillace. "Per il mese di luglio abbiamo in programma alcuni importanti interventi di manutenzione degli impianti elettrici in alcune strutture del territorio - spiega a RomaToday - ragione che ci ha reso impossibile aprire più di quattro nidi". Interventi indifferibili, precisa l'assessora, ed eseguibili solo a nidi chiusi.

Al momento, secondo dati che ci sono stati forniti dallo stesso assessorato, sono stati piazzati 406 bambini, mentre altri 56 sono in attesa. Le liste però sono ancora aperte e passibili di modifiche legate alle rinunce ancora presentabili. La rabbia è comunque tanta tra le famiglie di chi al momento è rimasto escluso dal servizio. In tanti stanno scrivendo mail al municipio per avere chiarimenti. Il tempo è poco per riorganizzarsi con i bimbi e specie per chi lavora il problema è reale.

L'interrogazione

"Quest'anno la gestione delle aperture estive è decisamente critica - commenta il capogruppo della Lega in municipio Giovanni Picone - i criteri seguiti sembrerebbero altri rispetti a quelli previsti dal bando e proprio su questo punto ho depositato oggi un'interrogazione scritta per chiedere contezza. Senza contare che per la mancanza di programmazione degli interventi da parte della giunta a rimetterci sono sempre le famiglie del nostro territorio".