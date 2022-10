Un albo e una giornata celebrativa per valorizzare gli storici negozi di quartiere

Un albo municipale dei negozi storici di Monteverde e una giornata dedicata alla loro celebrazione. La proposta arriva dal capogruppo della Lega in Municipio XII, Giovanni Picone, che ha deciso di presentare una mozione finalizzata a valorizzare gli esercizi commerciali del quartiere e a riconoscerne il ruolo e la valenza all’interno del tessuto commerciale della zona.

La mozione sottolinea come esistano sul territorio da molti anni diverse attività commerciali e artigianali “conosciute e apprezzate dai cittadini residenti”, attività che rappresentano “la memoria storica del tessuto cittadino del Municipio sin dal loro insediamento” e che sono diventati punti di riferimento per gli abitanti. La crisi economica, prosegue Picone, ha però messo a dura prova diverse realtà e portato anche a chiusure.

Da qui la proposta, indirizzata al presidente Elio Tomasetti e all’assessora allo sviluppo economico e attività produttive, Alessia Salmoni, di adottare provvedimenti in grado di riconoscere la valenza “storica, economica, sociale, e relazionale dei negozi e delle botteghe artigianali che da anni svolgono la loro attività sul territorio municipale”.

La mozione impegna dunque presidente e assessora a individuare e promuovere iniziative come per esempio l’istituzione di un albo municipale dei negozi di quartiere e di una giornata celebrativa di queste attività: “ Ho deciso di presentare questa proposta affinché anche a livello istituzionale ci sia uno strumento per una doverosa valorizzazione dei negozi storici e delle botteghe artigianali che animano da decenni i nostri quartieri - ha sottolineato Picone - Spesso si tratta infatti di artigiani che hanno dedicato una vita al loro lavoro e rappresentano la memoria storica dei nostri quartieri”.