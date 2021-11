Municipio XII, Tomassetti ufficializza la nuova giunta: "Mix di competenze, esperienza e innovazione"

Il Municipio XII ha la sua nuova giunta. Il presidente Elio Tomassetti, ventiquattr'ore dopo il primo consiglio, ha firmato l'ordinanza di nomina dei sei assessori che lo supporteranno per i prossimi cinque anni nel governo del territorio.

Alessia Salmoni (Pd) è la vicepresidente

Una squadra a trazione femminile, con quattro donne e due uomini: alle Politiche dello Sviluppo Economico e Attività Produttive, con deleghe anche al Personale, alla Gestione dei Rifiuti e alla Transizione Ecologica c'è Alessia Salmoni, classe 1972, già eletta consigliera nella lista del Pd: per lei anche l'incarico di vicepresidente. Alle Politiche Sociali il 62enne Fabio Bomarsi, mentre si occuperà di Emergenza Abitativa, Politiche del Verde e Mobilità Raffaela Neri, classe 1982.

Il veterano Fabrizio Geraci, 62 anni e in consiglio dal 2001, assume l'incarico per i Lavori Pubblici e la Sicurezza. Alla 43enne Gioia Farnocchi, che a giugno si candidò alle primarie municipali del Centrosinistra come "outsider", le deleghe per Cultura, Sport e Pari Opportunità.

"Adesso penso alle linee programmatiche"

"I cittadini non possono aspettare un lungo tempo di adattamento - il commento di Tomassetti - . È per questo che ho scelto il giusto mix tra esperienza, competenza e innovazione. Insieme sono sicuro che potremo fornire risposte celeri e immediate alle necessità varie che il nostro territorio presenta. Adesso mi concentrerò sulla scrittura delle linee programmatiche, affinché in breve tempo la macchina amministrativa possa essere pienamente funzionante”.

Le deleghe che restano al presidente

Rimangono al presidente le deleghe in merito al Bilancio, Piano della ciclabilità, Innovazione Tecnologica, Semplificazione Amministrativa e Trasparenza, Tutela e Benessere degli animali, Politiche dell'Urbanistica e della Rigenerazione Urbana, Fondi Europei e PNRR, Memoria Storica e tutte quelle non indicate espressamente nell'ordinanza.

I tre consiglieri che subentrano

Con la nomina in giunta di tre consiglieri già eletti in aula, ecco che a via Fabiola 14 subentrano i primi due dei non eletti per il Pd e la prima della Civica Gualtieri. Christian Cusella e Concetta Fabrizi prendono il post di Salmoni e Geraci, mentre Gianna Costantini siederà sul seggio lasciato vuoto da Squillace.