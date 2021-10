Elezioni Municipio XII, ecco chi sono tutti i consiglieri eletti

Con il successo di Elio Tomassetti al ballottaggio del 17 e 18 ottobre, il Centrosinistra riconquista la presidenza del Municipio XII dopo 8 anni. La composizione dell'aula consiliare cambia e torna a colorarsi "di rosso", con il Partito Democratico che ottiene 12 posti. Entrano anche due della lista Civica Gualtieri Sindaco, mentre l'ultimo seggio è per Sinistra Civica Ecologista, con Demos, Verdi e Roma Futura che falliscono tutte l'elezione di almeno un rappresentante. All'opposizione ci sarà sicuramente Pietrangelo Massaro, candidato presidente sconfitto al secondo turno e in quota Forza Italia, insieme a lui tre consiglieri di Fratelli d'Italia, uno della Lega, due dei Cinquestelle (incluso l'ex assessore alla Mobilità e candidato presidente Alessandro Galletti) e infine due della lista Calenda Sindaco, inclusa la candidata presidente Francesca Severi.

Tutti i nomi della maggioranza

Per il Pd faranno parte della maggioranza Mario Sala, Augusto Rossi, Francesco Di Carlo, Alessia Salmoi, Flavia Balestrieri, Renato Midiri, Franco Geraci, Isabella Cognatti, Silvia Tomassetti, Alessandro Alongi, Laura Di Domenico, Teresa Puthoor. Per la Civica entrano Maria Stella Squillace e Simone Colafranceschi, mentre per SCE ci sarà Fabio Magrini.

Tutti i nomi dell'opposizione

I due consiglieri della civica di Calenda sono Francesca Severi e Fabio Vittorini. Come detto anche Massaro sarà del consiglio come rappresentante di Forza Italia, Gianni Picone per la Lega, per Fratelli d'Italia Gianni De Lucia, Alessandro Petroli e Daniela Pandolfi. Alessandro Galletti sarà accompagnato da Lorenzo Di Russo per rappresentare il M5S.