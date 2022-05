Il municipio XII cambia casa. Troppo alti i costi nella sede di via Fabiola

Se ne parla da anni. Il municipio XII cerca una nuova sede da acquistare per ragioni di cassa. Circa 800mila euro l'affitto ogni anno per la sede di via Fabiola, a Monteverde. Troppo per i bilancio del parlamentino. Si sonda quindi il terreno per comprare un immobile che ospiti sia gli uffici politico-amministrativi che quelli della polizia locale che al momento "abita" in via di Donna Olimpia. Nessuna disponibilità è infatti arrivata dall'agenzia del Demanio, dalla Regione Lazio e dalla Città metropolitana, già interpellate negli scorsi mesi. Così il municipio prova a muoversi per la sua strada e pubblica una manifestazione d'interesse. Entro il prossimo 4 luglio sono attese le proposte di eventuali venditori.

Le caratteristiche della nuova sede

Si cerca un immobile rigorosamente in vendita - "no locazioni" - che sia grande abbastanza da ospitare organici politici e uffici amministrativi dislocati tra via Fabiola e via Paola Falconieri, oltre al gruppo della polizia locale di via di Donna Olimpia. Parliamo, nel caso di un immobile unico, di un'ampiezza non inferiore a 6.500 metri quadrati, più le aree parcheggio, con almeno 350 postazioni di lavoro e una sala di non meno di 300 metri quadrati dove poter collocare l'assemblea municipale, preferibilmente al piano terra e necessariamente accessibile a persone diversamente abili. Il prezzo di acquisto non dovrà superare gli indici Omi (l'Osservatorio del mercato immobiliare delle agenzie delle entrate).

Sfuma l'ipotesi Forlanini

Una questione che va avanti da tempo quella del cambio sede del parlamentino, resa sempre più urgente da questioni di bilancio, dati i costi elevati dell'affitto richiesto. Recentemente si è parlato anche di un possibile trasferimento nell'ala in disuso dell'ospedale Forlanini, ipotesi mai confermata e di fatto superata dal suddetto avviso pubblico. "Potrebbe ancora rientrare in campo - commenta il presidente del municipio Elio Tomassetti - la Regione può sempre decidere di renderlo disponibile, anche se al momento la risposta è stata negativa". A bilancio già dal 2021 per l'acquisto dell'immobile ci sono 32 milioni di euro.