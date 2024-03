Zone 30 tra Monteverde e i Colli Portuensi: ecco tutti gli interventi  

Zone 30, attraversamenti stradali rialzati, marciapiedi più larghi per restringere la carreggiata. Tra Monteverde e i Colli Portuensi sono in corso una serie di interventi per mitigare la velocità delle auto, cercando di limitare il numero di incidenti stradali sul territorio, specie nei pressi di luoghi sensibili quali scuole, ospedali, biblioteche, centri anziani, oltre a tentare così di migliorare la qualità dell'aria. Di ieri una seduta di commissione Trasparenza per fare chiarezza sul tipo di interventi e sulla loro esatta localizzazione. Ecco di seguito le strade interessate.

Tutti gli interventi in programma

Via Ludovica Albertoni, incrocio con via Vitellia, proprio a ridosso di villa Pamphili, con la realizzazione di un'aiuola centrale e un attraversamento pedonale rialzato. Altro intervento su via Albertoni è previsto all'incrocio con via Francesco Maria Galluzzi. Poi in elenco troviamo un restringimento della carreggiata su via Luigi Zambarelli, anche qui con dei maxi marciapiedi e nuove strisce pedonali. E ancora nuovi attraversamento a tutela dei pedoni nella vicina piazza Vincenzo Ceresi.

Spostandoci sul lato ovest di villa Pamphili, i cantieri interessano anche l'asse di via Giacinto Carini, Monteverde vecchio, agli incroci con via di San Pancrazio, e con via Giovanni Livraghi, dove vengono aggiunti due attraversamenti pedonali. E ancora, sempre muovendoci nello stesso quadrante, abbiamo interventi anche su via Rosolino Pilo, largo Alfredo Oriani, nei pressi dell'istituto comprensivo omonimo, via Anton Giulio Barrili e via Guido Guinizzelli, via Luigi Arati, via di Monteverde, con una zona 30 all'incrocio con via Pietro Capparoni. Verso i Colli Portuensi poi gli interventi riguarderanno via Giovanni De Calvi, via Casimiro Manassei, via Vincenzo Ussani.

Parliamo di un pacchetto di interventi che è stato approvato dalla vecchia amministrazione M5s, nel 2021, con un appalto da 900mila euro. La giunta attuale ha trovato di fatto una progettazione già in corso, confermandola. Dalle opposizioni non sono mancate proteste. "In Consiglio municipale non è mai passato niente di tutto questo. Nessun atto da discutere, nessuna decisione condivisa" tuona il consigliere di Fratelli d'Italia Gianni De Lucia.

E di mancata condivisione parla anche l'esponente della Lega Giovanni Picone. "Questa è l'onda lunga di una visione scellerata di città del M5S. Pur condividendo l’impostazione su interventi vicino alle scuole, l’assenza di condivisione con la cittadinanza sta creando disagi pesanti alla viabilità dei nostri quartieri. Si tratta di interventi che vanno smussati per essere maggiormente sostenibili per il territorio".

Le zone 30 a Roma

Intanto di zone 30 si è tornati a parlare per tutta la città di Roma. Di recente il sindaco Roberto Gualtieri ne ha annunciate 70, già comprese nel Pums (il Piano urbano della mobilità sostenibile varato nel 2019 dalla giunta Raggi). Attualmente, sei sono state completate, 27 sono in progettazione o in fase di collaudo. Ne mancano all'appello altre 47. Solo in fase di progettazione si deciderà se abbassare solo la velocità delle auto oppure realizzare delle vere e proprie isole ambientali. E si partirà dal Centro storico con priorità sul quadrante dell'Ansa barocca.