Monteverde: si chiude una voragine, se ne apre un’altra

Neanche il tempo di chiudere una voragine che se ne apre un’altra. È quanto accaduto a Monteverde: nella mattina di sabato, il tratto di via dei Colli Portuensi all'altezza di via di Monteverde è stato interdetto al traffico per dissesto del manto stradale. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, gli agenti della polizia locale di Roma Capitale per delimitare la zona, e i tecnici di Acea.

Solo ieri, venerdì, Elio Tomasetti – presidente del XIV Municipio – aveva commentato dalle sue pagine Facebook: “Finalmente terminano i disagi in un’arteria fondamentale per il nostro Municipio”. Nell’aprile dell’anno scorso, una voragine ha inghiottito delle auto in via dei Colli Portuensi, nel quartiere Monteverde. Questo ha comportato la chiusura parziale della strada generando non poco malcontento tra gli abitanti di zona, costretti a percorsi alternativi più lunghi. Gli interventi per il rifacimento della strada sono durati circa un anno tra scavi e installazioni dei pali per la posa di sotto-servizi.

Nella giornata di venerdì, il minisindaco del parlamentino di Monteverde ha annunciato l’apertura dell’arteria con un post sul profilo social. “Riapre alla viabilità Viale dei Colli Portuensi. Un cantiere molto complicato, come detto in altre occasioni. Il ringraziamento va ad Acea, all'assessore Francesco Geraci, alle forze dell'ordine e i vigili e a tutti coloro che hanno lavorato al cantiere, che negli ultimi quattro mesi hanno accelerato le operazioni lavorando anche di domenica e fino alle 23:00. Un lavoro reso possibile grazie a una task force creata dal Municipio e dalla disponibilità degli uffici competenti. I tempi sono stati anticipati quindi di almeno due mesi rispetto al cronoprogramma previsto inizialmente”.

Ma la ‘tregua’ per i residenti del quartiere è durata poco: nella mattina di sabato si è aperta una nuova voragine. E in attesa della riparazione che consenta la ripresa definitiva della circolazione, Roma Mobilità informa che “Per dissesto del manto stradale in via dei Colli Portuensi, all'altezza di via Ronzoni, le linee 31 e 33, in direzione del capolinea Clodio da piazza Morelli deviano lungo via Virginia Agnelli, piazza Scotti, via Jenner e piazza San Giovanni di Dio”.