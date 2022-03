Villa Pamphilj, salvata una volpe in difficoltà: era stata avvelenata

Si aggirava barcollante nell’area verde del Casino del Bel Respiro, dentro Villa Doria Pamphilj, la volpe salvata dalla polizia locale nella mattinata del 2 marzo.

La volpe, una femmina, è stata collocata in una scatola di cartone da un agente che ha poi provveduto a trasportarla fino al centro di soccorso della fauna selvatica della Lipu, dove ha ricevuto le cure veterinarie. “Presenta dei sintomi da avvelenamento – ha spiegato Francesca Manzia, la responsabile del centro – anche se non sappiamo ancora che tipo di sostanza abbia mangiato o bevuto”.

Le volpi a Villa Pamphilj

Non è la prima volpe che viene portata alla Lipu da Villa Pamphilj. “Purtroppo sono frequenti i casi di questi animali che restano feriti, spesso per l’impatto con le automobili o per l’attacco di un cane” ha sottolineato la responsabile del centro Lipu.

Per contenere il numero di volpe rimaste investiti mentre cercando di attraversare via Leone XIII, l’associazione “per villa Pamphilj” ha recentemente invitato il Campidoglio a prendere dei provvedimenti, sistemando nell'immediato degli autovelox lungo la strada. In prospettiva, invece, è stato chiesto di valutare l’opzione del “wildlife bridge”: un ponte o un tunnel che agevoli l’attraversamento della fauna selvatica. C’è qualcosa, però, che possono fare anche i semplici cittadini.

Niente cibo agli animali selvatici

La maggior parte degli animali feriti, risultano tali perché hanno sviluppato un atteggiamento troppo confidente con l’uomo – ha spiegato Francesca Manzia – fornire del cibo alla fauna selvatica è infatti sempre sbagliato. Perché così facendo questi animali perdono l’abitudine a procacciarsi da soli il nutrimento di cui necessitano e, nel farlo, perdono la naturale diffidenza verso l’uomo”. Il risultato è che poi possono ingerire bocconi avvelenati o spingersi in aree antropizzate, fuori dal loro habitat. Con esiti mortali