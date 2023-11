Villa Pamphilj, riapre il Casale dei Cedrati: sarà caffetteria e centro culturale

Ha riaperto il Casale dei Cedrati di Villa Pamphilj. E questa volta non richiuderà. Lo storico edificio medievale, adagiato direttamente sui resti dell'acquedotto Traiano-paolo che si affaccia su via Aurelia antica, è stato reinaugurato e aperto al pubblico questa mattina dal sindaco di Roma, Roberto Gualtieri e dall'assessora capitolina all'Ambiente, Sabrina Alfonsi.

La nuova veste del casale

Lunga e sofferta la storia recente dell'edificio, che da oggi ospita una caffetteria, un bookshop, un centro culturale e una sala lettura, spazi aperti tutti i giorni, escluso il martedì, per la cittadinanza e i fruitori del parco. Il Casale dei Cedrati, e il suo giardino che ospita alberi di limoni, aranci e appunto cedri, era stato infatti riaperto dopo decenni di abbandono nel 2013, ma subito richiuso.

La travagliata vicenda

Aveva vinto il bando il consorzio Casale dei Cedrati, nato dalla partecipazione condivisa di CoopCulture e l'impresa sociale Linea d'Arte, in collaborazione con altre associazioni culturali, a cominciare da Milleville. Ma a pochi mesi dall'apertura, nel febbraio del 2016, il casale venne richiuso a causa di una vicenda giudiziaria e poi amministrativa durata anni, chiusa da una sentenza del Tar che ha dato recentemente ragione al consorzio.

Il recupero dei casali storici

"Quella di questo spazio è stata una vicenda molto complicata, come spesso avviene per la fruizione dei beni comuni - ha commentato il sindaco Gualtieri prima del taglio del nastro- ma abbiamo fatto un bel lavoro e ora possiamo goderci il Casale dei Cedrati con una fruizione condivisa. Sulle nostre ville storiche abbiamo un progetto molto ambizioso. Solo per Villa Pamphilj ci sono 15 milioni che serviranno per il recupero degli altri casali e per la parte ambientale".

"Questo - ha aggiunto Alfonsi- è un modello virtuoso per la gestione di buona parte dei beni immobili dei nostri parchi, che si basa sul rapporto tra pubblico e privato. Un modo per gestire in modo comune le strutture dei nostri parchi con una fruizione culturale, ambientale e sportiva. Questo modello lo replicheremo a villa Ada, villa Sciarra e nei nuovi parchi". "La vicenda del Casale dei cedrati era una ferita aperta per il territorio- ha concluso il presidente del XII municipio, Elio Tomassetti, anche lui presente oggi all'inaugurazione - speriamo che questa riapertura sia un volano per l'utilizzo anche degli altri casali della villa che saranno recuperati con i fondi del Pnrr".