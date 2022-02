A Villa Pamphili è guerra ai vandali. Scritte e tag imbrattano il parco

Mura esterne e interne, panchine, alberi, aree recintate, ipogei, cunicoli sotterranei, pali della luce, fontanelle e travertini, cassonetti e campane per il vetro, asfalto stradale e portoni. I vandali non risparmiano nessuna superficie. Dal semplice arredo urbano ai resti antichi di comprovato valore artistico, per Villa Pamphili non c'è pace. Scritte e tag a bomboletta spuntano in ogni dove e i comitati, ancora una volta, promettono battaglia. Negli ultimi dieci giorni sono state presentate più denunce ai Carabinieri per danneggiamento. Ma la lotta viene da lontano. Sono anni che l'associazione per Villa Pamphili firma esposti alle forze dell'ordine e segnala vandali che indisturbati deturpano il patrimonio storico artistico del parco.

Gli ipogei forzati

Nel mirino in particolare i cosiddetti "ipogei", accessi sotterranei a cavità, cunicoli e stanze sotterranee. Nel perimetro della villa ne sono noti quattro, uno a ridosso del campo da polo, un secondo nei pressi di via Leone XIII, un terzo sul prato a valle di viale Bartolomeo Rozat, e ancora un quarto sul lato della basilica di San Pancrazio. Gli accessi sono stati più volte forzati, poi richiusi dalla Polizia locale con reti elettrosaldate, cemento, mattoni, e mezzi vari, poi riaperti. Al loro interno il comitato ha più volte rinvenuto materiali di ogni genere. Batterie, lastre di eternit, rifiuti vari, escrementi umani. Oltre alle solite scritte a bombolette che imbrattano anche panchine, pali della luce, mura perimetrali del parco.

La battaglia dei residenti

"Torneremo a integrare la denuncia a vostro carico, fornendo alla Polizia di Stato qualche nuovo elemento, incluse le immagini dei tag, dei simboli e delle scritte impresse cinque metri sotto la superficie del terreno qualche giorno fa (e cortesemente messe a disposizione dalla Soprintendenza ministeriale e dalla Sovrintendenza capitolina) e quelle più recenti, ovvero le scritte in color rosso lungo il muro perimetrale con la basilica di San Pancrazio" fa sapere l'associazione per Villa Pamphilj, rivolgendosi sui social direttamente agli autori del gesto e mostrando le precedenti denunce fatte contro ignoti. Che a loro dire ignoti non sono. "Siete tutti residenti e studenti di zona, e purtroppo anche i suoi vandali più attivi" tuonano. "Poi, nei prossimi giorni, ancora qualche spiacevole notizia per voi e per chi è dedito ad atti vandalici analoghi, con la speranza che il quartiere e l'amministrazione capitolina si destino dalla rassegnazione con cui subiscono da anni azioni di questo tipo".

Aspettando le telecamere

Dall'amministrazione capitolina è più volte arrivata la proposta di installare all'interno del parco un circuito di telecamere di videosorveglianza. Il vandalismo è infatti solo uno dei problemi legati alla sicurezza e al decoro della villa di Monteverde. Vedi l'aggressione denunciata a fine dicembre da una donna, aggredita mentre faceva jogging all'alba, o le continue operazioni di polizia legate al fenomeno della prostituzione, radicato nel perimetro del parco ormai da anni.

A tal proposito il municipio ha assicurato un tavolo di coordinamento. "La villa merita un presidio di sicurezza maggiore, che garantiremo in accordo con le forze dell'ordine - ha spiegato a RomaToday il presidente del XII municipio Elio Tomassetti - a questo proposito stiamo già riattivando il tavolo della sicurezza intra municipale che è stato uno dei primi dossier che abbiamo riaperto appena eletti, non si riuniva da tantissimi mesi. Lo riteniamo uno strumento fondamentale per coordinarci sia con le forze dell'ordine che con i cittadini". Uno strumento che potrebbe servire anche per contrastare i vandali.