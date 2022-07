Villa Pamphili rinascerà con i fondi del pnrr. Dodici milioni per la riqualificazione

Dodici milioni di euro per riqualificare villa Pamphili. Arriveranno nel progetto di Roma Caput Mundi nel quadro del pnrr (piano nazionale di ripresa e resilienza). Un tesoretto che servirà per garantire opere di restauro delle fontane, degli immobili, delle statue e delle mura interne ed esterne del più grande parco cittadino. Ad annunciarlo il presidente del XII municipio Elio Tomassetti. "Mentre altri fondi del piano andranno a rafforzare le nostre infrastrutture per la mobilità, questa missione specifica è diretta a valorizzare nuovamente il nostro patrimonio culturale, così da permetterne il restauro e il rilancio turistico" commenta il minisindaco.

Nella lista degli interventi urgenti però dovranno rientrare anche i bagni pubblici, uno dei nodi chiave da risolvere nel perimetro del parco. Di quattro esistenti nell'area verde di Roma ovest, nemmeno uno è funzionante e agibile per i visitatori. Da sei anni sono tutti chiusi. E dal 2017 lo è anche il punto jogging, sul lato di via Leone XIII.

A tal proposito Comune e municipio XII contano appunto sui fondi del pnrr (piano nazionale di ripresa e resilienza). L'idea è quella di darli in gestione a chi porterà avanti in parallelo attività di somministrazione in loco. Per quanto riguarda invece il punto jogging il municipio punta a una cogestione con le associazioni del territorio e con il vicino centro anziani.

Un tempo la manutenzione dei servizi era affidata ad Ama, poi, sparita la mansione nel contratto di servizio, nel 2017 è stato indetto un bando per il recupero dei servizi della villa. L'affidamento alla ditta vincitrice non è mai andato a regime e i bagni sono rimasti chiusi. Alcuni sono stati occupati da abusivi e più volte sgomberati.