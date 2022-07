Torna l'acqua a villa Pamphili. Riparato dopo anni l'impianto di irrigazione

Dopo anni di attesa l'impianto di irrigazione del parco di villa Pamphili torna in funzione. Come annunciato dall'assessora ad Ambiente e Rifiuti Sabrina Alfonsi, è stata montata una nuova cabina di pompaggio grazie a fondi del dipartimento Ambiente. "Da 10 giorni ogni notte le piante, gli alberi e le rose di questa bellissima villa storica vengono annaffiate, si riprendono dalle alte temperature e rifioriscono" esulta Alfonsi. Una delle richieste avanzate da cittadini e comitati per il restyling generale della villa storica più grande della Capitale. Senza un'irrigazione efficiente, specie nella stagione estiva, diverse aree del parco si riducevano a sterpaglie seccate dal sole.

Il nodo dei bagni pubblici

Nella lista degli interventi urgenti restano ancora i bagni pubblici, uno dei nodi chiave da risolvere nel perimetro del parco. Di quattro esistenti nell'area verde di Roma ovest, nemmeno uno è funzionante e agibile per i visitatori. Da sei anni sono tutti chiusi. E dal 2017 lo è anche il punto jogging, sul lato di via Leone XIII.

A tal proposito Comune e municipio XII sarebbero a lavoro per una riqualificazione con i fondi del pnrr (piano nazionale di ripresa e resilienza). L'idea è quella di darli in gestione a chi porterà avanti in parallelo attività di somministrazione in loco. Per quanto riguarda invece il punto jogging il municipio punta a una cogestione con le associazioni del territorio e con il vicino centro anziani.

Un tempo la manutenzione dei servizi era affidata ad Ama, poi, sparita la mansione nel contratto di servizio, nel 2017 è stato indetto un bando per il recupero dei servizi della villa. L'affidamento alla ditta vincitrice non è mai andato a regime e i bagni sono rimasti chiusi. Alcuni sono stati occupati da abusivi e più volte sgomberati.