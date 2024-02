Parte il tavolo di confronto per Villa Flora. Da 30 anni il territorio attende il suo recupero

Per riqualificare Villa Flora si riunirà un tavolo di confronto. A istituirlo è il municipio XII con una direttiva di giunta, su proposta dei dipartimenti Urbanistica e Ambiente e in sinergia con la Sovrintendenza capitolina. Vi parteciperanno i comitati cittadini, le associazioni culturali del territorio, quelle sportive, i frequentatori dell'area cani. L'obiettivo finale è redigere un progetto di restyling che sia il più vicina possibile ai desideri del territorio.

Villa Flora è un parco storico del quartiere Portuense. Gli edifici realizzati nel perimetro dell'area risalgono al XIX secolo, vedi il "Casino nobile", anche denominato "villa Signorini" e le vecchie serre ottocentesche. Sempre all'interno, in stato di abbandono, ci sono l'ex sede del servizio giardini, e l'ex oasi felina. Oltre a i due appartamenti ex dimora del custode, uno dei quali tutt'ora occupato senza titolo, e il piccolo campo di calcio recintato e semi abbandonato, e la bocciofila.

Da 30 anni nel degrado

La villa storica (al confine con l'XIesimo), unica a non aver mai beneficiato di interventi di restauro strutturali, si trova in via Isacco Artom. I cittadini per chiedere un intervento hanno raccolto 400 firme e depositato finanche un esposto in Procura per denunciarne le condizioni. L'unico progetto, peraltro mai realizzato, per la villa risale alla sindacatura Veltroni del 2006, poi definanziato nel 2008 da Alemanno. E ancora con Alemanno sono arrivati gli ultimi fondi stanziati per la messa in sicurezza del Casino Nobili e delle serre e per la messa in opera dell'area giochi, poi restaurata e ampliata di recente.

Nel dettaglio, il municipio chiede, in sinergia con la Sovrintendenza capitolina, di affrontare il tema del restauro del Casino Nobile e delle serre ottocentesche, di realizzare un progetto di riqualifica del verde con destinazione a progetti socio-culturali di tutti gli immobili presenti e della piazzetta davanti agli edifici, di destinare a uso pubblico i locali dell'ex ufficio giardini e dell'oasi felina e i due appartamenti degli ex custodi. E poi ancora di regolarizzare definitivamente la destinazione ad area cani dell'ex campo di calcio Zarlenga e dell'area della bocciofila.