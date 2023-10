A Roma c'è una villa storica abbandonata e mai restaurata. Il pressing su Gualtieri

Riqualificare una volte per tutte il verde di villa Flora e i suoi immobili, dal restauro del Casino Nobile alle serre ottocentesche. A chiederlo parlando di "necessità improcrastinabile" al sindaco Gualtieri e agli assessori competenti è la maggioranza dem del municipio XII, con una mozione votata in aula il 10 ottobre.

La villa storica da anni nel degrado

La villa storica (al confine con l'XIesimo), unica a non aver mai beneficiato di interventi di restauro strutturali, si trova in via Isacco Artom, nel quadrante Portuense. Parliamo di 32mila metri quadrati di parco ormai da anni in stato di degrado e abbandono, tra occupazioni abusive e continui atti di vandalismo, con il territorio che chiede un intervento urgente per riportarla a nuova vita. I cittadini hanno raccolto 400 firme e depositato finanche un esposto in Procura. L'unico progetto, peraltro mai realizzato, per la villa risale alla sindacatura Veltroni del 2006, poi definanziato nel 2008 da Alemanno. E ancora con Alemanno sono arrivati gli ultimi fondi stanziati per la messa in sicurezza del Casino Nobili e delle serre e per la messa in opera dell'area giochi, poi restaurata e ampliata di recente.

Il pressing su Gualtieri

Nel dettaglio, il municipio chiede, in sinergia con la Sovrintendenza capitolina, di affrontare il tema del restauro del Casino Nobile e delle serre ottocentesche, di realizzare un progetto di riqualifica del verde con destinazione a progetti socio-culturali di tutti gli immobili presenti e della piazzetta davanti agli edifici, di destinare a uso pubblico i locali dell'ex ufficio giardini e dell'oasi felina e i due appartamenti degli ex custodi. E poi ancora di regolarizzare definitivamente la destinazione ad area cani dell'ex campo di calcio Zarlenga e dell'area della bocciofila.

"Tutto questo si inserisce in una nostra particolare attenzione sul quadrante, come tutti i lavori di riqualificazione del manto stradale dei Colli Portuensi e di Viale Isacco Newton e l’abbattimento delle barriere architettoniche" commenta il presidente del municipio XII, Elio Tomassetti. "A questo importante atto di indirizzo seguirà un importante lavoro amministrativo, per mettere a terra gli indirizzi proposti e per restituire quanto prima ai cittadini del nostro territorio una villa riqualificata, viva e ricca di attività socio-culturali".