A Monteverde c'è una strada chiusa da un anno

C'è una strada nel quartiere Monteverde che è chiusa da un anno. A inizio febbraio saranno passati 12 mesi da quando via Zambarelli è stata ridotta a una sola carreggiata, a causa dello spanciamento della collinetta limitrofa. Il muro di contenimento del terrapieno ha ceduto ed è stato istituito un senso unico di marcia nel tratto che va da circonvallazione Gianicolense a piazza Ceresi. Da allora però i lavori non sono ancora partiti, né messi a bando. E la strada, importante per la viabilità di entrata e uscita da Monteverde vecchio, resterà chiusa ancora, nel migliore dei casi, per nove mesi.

Come spiegato dall'assessore a Verde e Mobilità Mauro Marcheggiani, durante l'ultimo Consiglio municipale, in risposta a un'interrogazione del M5s, la conferenza dei servizi per il progetto è infatti ancora in corso. Dovrebbe terminare entro febbraio. Solo allora l'intervento potrà andare a bando, con l'aggiudicazione entro fine aprile. Poi partirà il cantiere e ci vorranno circa sei mesi. La via potrà dunque riaprire non prima di fine ottobre 2024. Sempre che non ci siano intoppi di sorta nell'iter.

"Siamo sconcertati dall'inefficienza di questa giunta municipale, che a un anno di distanza dalla parziale chiusura della strada non è ancora riuscita a pubblicare il bando per la realizzazione dei lavori. I cittadini del Municipio XII dovranno soffrire ancora molti mesi i disagi arrecati dalla viabilità limitata su via Zambarelli: a loro va la nostra solidarietà e la promessa che continueremo a incalzare l’esecutivo sul tema" commentano i consiglieri M5s capitolino Daniele Diaco e capogruppo in municipio Lorenzo Di Russo.

"Il municipio non è stato capace di garantire interventi celeri per il benessere dei cittadini" tuono anche il capogruppo della Lega in municipio XII Giovanni Picone. "Se non è somma urgenza un muro contenitivo che cede e impedisce la circolazione, null’altro può considerarsi tale. E’ grave che in passato interventi sul medesimo quadrante dove erano già finanziati a bilancio anche se con altre voci di spesa si siano regolarmente eseguiti. Noi e tutti i residenti ci chiediamo perché per via Zambarelli questo non poteva avvenire".

Qui il riferimento è al reperimento dei fondi per finanziare l'intervento, arrivati solo con l'ultimo maxi emendamento di giunta al bilancio comunale. "Vigileremo sull'iter di avvio del bando tramite la commissione Trasparenza".