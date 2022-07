"Via Leone XIII impercorribile per i pedoni e pericolosa per le auto"

Camminare in sicurezza in via Leone XIII è diventata un'impresa a tratti impossibile. Sull'arteria che tra via Vitellia e piazza Pio XI taglia a metà villa Pamphili, la villa storica più grande e famosa di Roma, i marciapiedi sono invase da erbacce e rami di alberi che da secoli, evidentemente, attendono una potatura. Specie se si ha una carrozzina o un passeggino, in più di un punto della via, tocca scendere e percorrere il tratto sulla carreggiata, sperando di riuscire a farlo in sicurezza data l'alta velocità delle auto che percorrono la strada.

"Abbiamo inoltrato richiesta affinché vengano potati e manutenuti le alberature presenti sui marciapiedi, per consentire ai pedoni di poter camminare" spiegano i consiglieri Dario Nanni, comunale, e Francesca Severi, del XII municipio, della lista civica Calenda. Altra problematica intercettata per quanto riguarda una delle arterie più trafficate di Roma ovest, lo spartitraffico centrale privo di protezioni che rende pericolosa la via non solo per i pedoni ma anche per chi la percorre in auto.

"Non c'è una protezione centrale a dividere le carreggiate nei due sensi di marcia" spiegano i consiglieri. "In questa strada a scorrimento veloce dove le auto sfrecciano anche ad alta velocità, nel caso un conducente abbia una distrazione, un malore o un imprevisto meccanico, si ritroverebbe ad invadere l'altra carreggiata causando gravissimi incidenti. Ad aggravare ulteriormente la situazione la presenza nello square centrale di alberi, senza alcuna segnalazione o protezione". Anche su questo gli eletti di Calenda hanno inoltrato richiesta a municipio e Campidoglio per un intervento il più rapido possibile.