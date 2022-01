Villa Sciarra, strada ancora chiusa in corrispondenza degli archi: "Troppi disagi per i residenti"

Il tratto di via Fratelli Bonnet in corrispondenza degli archi di villa Sciarra resta chiuso. Lo scorso 27 dicembre i vigili del fuoco hanno constatato che alcuni conci del muro in mattoncini dell'arco destro versavano in condizioni di instabilità. Da qui l'interdizione a pedoni e veicoli. Settimane di sopralluoghi e confronti tra uffici tecnici non hanno risolto il problema e ieri il presidente del XII municipio Elio Tomassetti ha informato i cittadini spiegando l'iter seguito.

Sopralluoghi e riunioni

"La Sovrintendenza capitolina è intervenuta tempestivamente procedendo con urgenza alla verifica degli archi. Si sono quindi succeduti numerosi sopralluoghi congiunti tra i nostri uffici, il personale e il Comandante del XII gruppo di Polizia locale e la Sovrintendenza capitolina". Poi i lavori di diserbo sull'arco sinistro per individuare le criticità, e un ultimo sopralluogo il 14 gennaio scorso per concordare tempi e procedure di intervento in relazione allo stato del danno.

"C'è stata anche una riunione tecnica con il Servizio coordinamento monumenti medievali moderni e contemporanei - ha spiegato Tomassetti - nella quale si è stabilito di richiedere un sopralluogo urgente alla Commissione stabili pericolanti al fine di individuare interventi e modalità operative da attuare per la messa in sicurezza del Monumento, tali da garantire, in maniera decisiva, la sicurezza degli archi".

Disagi per i cittadini

Ancora però non ci sono le tempistiche attese dai cittadini che costretti a sopportare le ripercussioni sul traffico del quadrante si sfogano sui social. "In una capitale seria questi lavori si dovrebbero risolvere in tempi brevissimi, lavorando anche di notte se è il caso" scrive Alessandra. "Purtroppo per chi abita in questo viale i disagi sono anche altri e da tempo: marciapiedi dissestati, sporchi e pieni di erbacce, strada piene di buche; cassonetti talmente vecchi e rotti che non sembrano neanche più cassonetti" tuona Tiziana. "Tante parole per arrivare al nulla..aggiornamento dell'aggiornamento dell'aggiornamento sui sopralluoghi per aggiornarci che faranno altri sopralluoghi" lamenta Angelo. O ancora Riccardo: "Fra lavori e chiusure questo è diventato un quartiere assediato, ostaggio di schifose reti arancioni dietro cui ci sono cantieri abbandonati o quasi".