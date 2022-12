Strada chiusa a causa del muro pericolante: la lotta del Municipio con l'ambasciata russa

La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stato l’albero crollato lunedì pomeriggio su via Aurelia Antica: nessun ferito, fortunatamente, ma il traffico ha impiegato pochi minuti a paralizzarsi. E questo perché via delle Fornaci, importante strada che collega via Aurelia Antica a via Porta di Cavalleggeri, e dunque Monteverde a San Pietro, è chiusa ormai da un mese e mezzo.

I motivi sono relativamente semplici: un muro di cinta di Villa Abamelek è pericolante e va messo in sicurezza. Nel frattempo il passaggio nel tratto è interdetto, proprio per evitare che possano verificarsi incidenti di qualche genere. Ciò che è complesso, invece, è dare agli abitanti della zona ormai esasperati tempi certi per la riapertura della strada, perché la competenza e l’onere dei lavori non è del Municipio (che è il XIII, per competenza) né del Comune, ma della Federazione dell’Ambasciata Russa.

Villa Abamelek è infatti sede diplomatica, ed è quindi compito di Mosca intervenire per sistemare il muro di cinta. A oggi però nulla è ancora neppure stato iniziato, e sul tratto - circa un centinaio di metri - restano le transenne, più come monito che come ostacolo: gli automobilisti, esasperati, le spostano per passare ugualmente, e i pedoni - che non potrebbero transitare a loro volta - corrono il rischio di passare accanto al muro pericolante per evitare di fare un lungo giro e aggirarlo.

Il Municipio, a oggi, ha due strade: attendere che la Federazione finalmente intervenga, oppure procedere con i lavori in somma urgenza e poi rifarsi sulla Federazione stessa, inviando il conto dei lavori. Entrambe le soluzioni, però, richiedono tempi lunghi, e nel frattempo l’esasperazione sale, con decine di richieste tramite social indirizzate anche al presidente del Municipio XII, Elio Tomassetti: “Quando verrà riaperta via delle Fornaci?”.

Sulla questione sono intervenuti Giovanni Picone e Fabrizio Santori, rispettivamente capigruppo della Lega nel Municipio XII e in Campidoglio: “Si tratta dell’ennesimo problema che impatta sul quadrante - sottolineano - il Municipio e il Comune devono immediatamente attivarsi, attraverso i loro canali diplomatici, per parlare con l'ambasciata russa e risolvere una volta per tutte una situazione pericolosa per i cittadini che avete più volte segnalato”.