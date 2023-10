Apre a Monteverde il primo sportello municipale per persone LGBTQIA+

Apre in municipio XII, nella sede istituzionale di via Panfilo Castaldi 28, il primo sportello di ascolto e accoglienza LGBTQIA+. "Siamo davvero soddisfatti perché si tratta di un obiettivo che perseguiamo fin dal nostro insediamento: creare spazi di ascolto e assistenza per categorie che fino a oggi non hanno avuto il giusto sostegno dalle amministrazioni pubbliche" commentano Elio Tomassetti e Gioia Farnocchia, presidente e assessora alle Pari Opportunità del municipio XII. "Grazie a uno sforzo dei nostri uffici, in risposta a una linea strategica di questa amministrazione, abbiamo implementato il servizio del nostro Segretariato Sociale con personale qualificato e garantito l'apertura di uno sportello che potrò ricevere anche senza appuntamento".

L'idea è quella di utilizzare lo spazio per promuovere il benessere psicofisico e sociale delle persone LGBTQIA+ nonché rispondere in modo immediato a situazioni di emergenza e criticità fornendo sostegno e counseling professionale. Si potrà accedere anche senza appuntamento. Un'iniziativa che non è passata inosservata scatenando anche qualche polemica.

"Spreco di soldi pubblici"

"L'iniziativa è finanziata con soldi pubblici. La Lega vuole chiarimenti e ha chiesto una riunione della commissione trasparenza municipale, convocata per la prossima settimana. Sarà battaglia contro scelte non urgenti e inutili sprechi di denaro" commentano i capigruppo della Lega in Campidoglio e in municipio XII, Fabrizio Santori e Giovanni Picone.

"Il municipio e il Campidoglio pensino alle priorità di tutti i cittadini. Basta progetti politici faziosi che non riguardano il bene comune, ma una cerchia ristretta di persone che comunque, insieme a tutti gli altri, perdono ogni giorno una parte del proprio diritto di cittadinanza in un territorio disastrato e nel quale i servizi dell'amministrazione sono carenti in ogni settore, soprattutto nel sociale. Nelle scuole si riducono le ore degli Oepac (operatori educativi per l’autonomia e la comunicazione) con la sempiterna scusa della mancanza di fondi, mentre ogni residente naviga a vista nell’immondizia, nel degrado, nella criminalità diffusa tra accampamenti, sterpaglie, parchi in malora e abusi".