A cinque anni dal crollo del controsoffitto la scuola Girolami è ancora senza palestra

A quasi cinque anni dal crollo di un controsoffitto, con annessa chiusura dell'edificio, la scuola Girolami di Monteverde si trova ancor senza la palestra e gli uffici della segreteria e della presidenza. Il corpo C del plesso è ancora in parte interdetto. A chiedere con urgenza di accelerare le procedure per la riapertura, con una lettera indirizzata tra gli altri al sindaco Gualtieri e all'assessora ai Lavori pubblici Ornella Segnalini è il preside dell'istituto, il professor Massimo La Rocca.

L'ultimo incontro con gli amministratori del territorio, tra cui anche il presidente del XII municipio Elio Tomassetti, è avvenuto a metà ottobre. "La discussione si è focalizzata sulle procedure che si possono prevedere al fine di garantire il ripristino, nel più breve tempo possibile, degli spazi scolastici interdetti. L’assessore ha preso atto dell'estrema urgenza e della necessità di avviare l'indagine di vulnerabilità sul corpo C ancora chiuso, che dovrebbe essere curata direttamente dal dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana" spiega il dirigente scolastico, da anni alle prese con una riqualificazione degli spazi che non sembra avere fine.

Cinque anni di calvario

Quasi cinque anni fa, era il mese di aprile 2019, la scuola d'infanzia, ospitata dal plesso Margherita Hack era stata chiusa dopo che lo stabile era stato dichiarato completamente inagibile in seguito al crollo di un controsoffitto. Da lì, per le famiglie dei bambini dell'istituto comprensivo, è iniziato il calvario: trenta le aule coinvolte tra elementari e materna, metà trasferite a Portuense, le altre disseminate in vari istituti del territorio, con tempi di percorrenza dilatati. Poi la riapertura parziale a novembre 2021, e due anni e mezzo dopo ancora il corpo C da mettere in sicurezza, con la palestra chiusa.